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Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591

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Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 1
Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 2
Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
  • Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 1
  • Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 2
  • Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.4х0.03
Вес, г.
900

Описание товара Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591

Большой плоскорез с черенком 180мм РОСТОК 421591 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.

Отзывы о товаре Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Описание
Большой плоскорез с черенком 180мм РОСТОК 421591 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - этот товар вы можете купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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