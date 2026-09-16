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Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)

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Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 1
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 2
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 3
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 4
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 5
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 6
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 1
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 2
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 3
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 4
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 5
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 6
  • Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
600

Описание товара Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, предназначенный для ухода за садом и огородом. Изготовленный с применением высококачественных материалов, он обеспечивает долговечность и эффективность в работе.

Отзывы о товаре Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, предназначенный для ухода за садом и огородом. Изготовленный с применением высококачественных материалов, он обеспечивает долговечность и эффективность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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