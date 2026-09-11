Top.Mail.Ru
Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Размеры в упаковке, см
40х5х3
Вес, г.
300

Описание товара Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм

Рыхлитель РОСТОК 39616, применяется для выполнения садово-огородных работ. Выполнен из высококачественного материала. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.

Отзывы о товаре Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Описание
Рыхлитель РОСТОК 39616, применяется для выполнения садово-огородных работ. Выполнен из высококачественного материала. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рыхлитель 3-х зубый, с деревянной ручкой, РОСТОК 39616, 75x75x430 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...