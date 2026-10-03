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Мотыга Grinda 8-421435_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга Grinda 8-421435_z01

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Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 1
Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 2
Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
305
  • Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 1
  • Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 2
  • Мотыга Grinda 8-421435_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыга Grinda 8-421435_z01
380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х8
Вес, г.
275

Описание товара Мотыга Grinda 8-421435_z01

Мотыга GRINDA 8-421435_z01 применяется для ухода за садовыми растениями. Имеет рабочую часть с тремя зубцами и еще одну в форме лезвия. Мотыга выполнена из высококачественной стали и оснащена удобной рукояткой с ребристым рельефом для противоскольжения. Коннекторная система позволяет использовать удлиняющий стержень, что снижает утомляемость при работе.

Две рабочие части предназначены для прополки и рыхления земли.

Особенности:

Отзывы о товаре Мотыга Grinda 8-421435_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
305
Страна производитель
Китай
Описание

Мотыга GRINDA 8-421435_z01 применяется для ухода за садовыми растениями. Имеет рабочую часть с тремя зубцами и еще одну в форме лезвия. Мотыга выполнена из высококачественной стали и оснащена удобной рукояткой с ребристым рельефом для противоскольжения. Коннекторная система позволяет использовать удлиняющий стержень, что снижает утомляемость при работе.

Две рабочие части предназначены для прополки и рыхления земли.

Особенности:

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга Grinda 8-421435_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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