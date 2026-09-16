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Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)

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Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 1
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 2
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 3
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 4
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 5
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 1
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 2
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 3
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 4
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 5
  • Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)

Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)

Отзывы о товаре Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421243) – стоимость товара 360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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