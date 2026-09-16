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Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)

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Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х4
Вес, г.
175

Описание товара Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)

Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродистая сталь, (8-421413) - по цене 360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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