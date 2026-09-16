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Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)

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Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 1
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 2
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 3
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 4
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 5
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 1
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 2
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 3
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 4
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 5
  • Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х5
Вес, г.
180

Описание товара Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный инструмент, созданный для эффективной работы на садовом участке. Рабочая часть изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и прочность изделия. Общая длина инструмента составляет 340 мм, что делает его удобным и маневренным в использовании. Рукоятка выполнена из дерева и обеспечивает комфортный захват, что снижает усталость во время работы. Бренд Grinda славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот инструмент отличным выбором для любых садовых работ.

Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный инструмент, созданный для эффективной работы на садовом участке. Рабочая часть изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и прочность изделия. Общая длина инструмента составляет 340 мм, что делает его удобным и маневренным в использовании. Рукоятка выполнена из дерева и обеспечивает комфортный захват, что снижает усталость во время работы. Бренд Grinda славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот инструмент отличным выбором для любых садовых работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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