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Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)

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Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х3
Вес, г.
185

Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)

Совок посадочный широкий GRINDA 8-421211, 290 мм. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Нammertone. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный широкий GRINDA 8-421211, 290 мм. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Нammertone. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211) - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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