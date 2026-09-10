Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)
Бензиновая зажигалка Zippo 270 – прекрасный образец нестареющей классики, своеобразная ретроспектива моды давно ушедших времен. Глядя на нее, мы можем себе представить, какими были первые зажигалки Zippo, выпускавшиеся около 70-ти лет назад. Эргономичный корпус изготовлен из прочного высококачественного латунного сплава. Красивый золотой цвет сохранится и после долгих лет эксплуатации. Корпус украшен декоративными косыми чертами, нанесенными как на лицевой, так и на тыльной стороне зажигалки. Функциональные и полезные подарки ценятся больше любых других. Трудно представить себе более практичный подарок, чем зажигалка, не правда ли? Если же выгравировать на корпусе памятную надпись, год знакомства или хорошее пожелание, такой презент станет самым незабываемым, и все время будет напоминать о вас. Немаловажно и то, что все зажигалки Zippo, оригинал, конечно же, имеют отличные рабочие характеристики: легки и удобны в обращении, имеют защиту от ветра и атмосферных осадков. Покупая зажигалку у нас, вы можете быть абсолютно уверены в ее подлинности.
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