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Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)

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Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 1
Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 2
Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 3
Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 1
  • Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 2
  • Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 3
  • Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
се зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)

Эта бензиновая зажигалка наглядно демонстрирует нам, какой должна быть настоящая классика. Спокойный черный матовый цвет отнюдь не делает модель 218 Zippo чересчур строгой. Наоборот, благодаря ему она превратилась в практически универсальный подарок. Матовая поверхность немаркая и поэтому очень практичная. Логотип бренда, нанесенный на крышку зажигалки, гармонирует с цветом модели и усиливает общее приятное впечатление. Zippo Black Matte – это стильный аксессуар, идеально дополняющий образ современного делового, вечно занятого человека, который привык получать то, что хочет, даже если речь идет о такой мелочи, как зажигалка. Если говорить о рабочих характеристиках, то это по-настоящему функциональный, надежный и долговечный прибор. Если использовать для заправки высококачественный бензин и бережно обращаться с зажигалкой, она прослужит очень долго. Корпус предполагает защиту от ветра и атмосферных осадков, однако оставлять ее под дождем, естественно, не рекомендуется.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
се зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Описание
Эта бензиновая зажигалка наглядно демонстрирует нам, какой должна быть настоящая классика. Спокойный черный матовый цвет отнюдь не делает модель 218 Zippo чересчур строгой. Наоборот, благодаря ему она превратилась в практически универсальный подарок. Матовая поверхность немаркая и поэтому очень практичная. Логотип бренда, нанесенный на крышку зажигалки, гармонирует с цветом модели и усиливает общее приятное впечатление. Zippo Black Matte – это стильный аксессуар, идеально дополняющий образ современного делового, вечно занятого человека, который привык получать то, что хочет, даже если речь идет о такой мелочи, как зажигалка. Если говорить о рабочих характеристиках, то это по-настоящему функциональный, надежный и долговечный прибор. Если использовать для заправки высококачественный бензин и бережно обращаться с зажигалкой, она прослужит очень долго. Корпус предполагает защиту от ветра и атмосферных осадков, однако оставлять ее под дождем, естественно, не рекомендуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL) - по цене 3810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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