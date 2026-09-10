Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo ZL с покрытием Black Matte (218ZL)
Эта бензиновая зажигалка наглядно демонстрирует нам, какой должна быть настоящая классика. Спокойный черный матовый цвет отнюдь не делает модель 218 Zippo чересчур строгой. Наоборот, благодаря ему она превратилась в практически универсальный подарок. Матовая поверхность немаркая и поэтому очень практичная. Логотип бренда, нанесенный на крышку зажигалки, гармонирует с цветом модели и усиливает общее приятное впечатление. Zippo Black Matte – это стильный аксессуар, идеально дополняющий образ современного делового, вечно занятого человека, который привык получать то, что хочет, даже если речь идет о такой мелочи, как зажигалка. Если говорить о рабочих характеристиках, то это по-настоящему функциональный, надежный и долговечный прибор. Если использовать для заправки высококачественный бензин и бережно обращаться с зажигалкой, она прослужит очень долго. Корпус предполагает защиту от ветра и атмосферных осадков, однако оставлять ее под дождем, естественно, не рекомендуется.
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