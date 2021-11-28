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Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р

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Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 1
Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 2
Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 3
Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
  • Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 1
  • Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 2
  • Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 3
  • Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
5 976 руб.  9 864 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350661
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Характеристики

Бренд
Ставр
Тип товара
Триммер электрический
Вес, кг.
6.5

Описание товара Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р

Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р используется для скашивания травы в труднодоступных местах. Укомплектован леской и металлическим ножом для резки кустарника толщиной до 12 мм. Велосипедная регулируемая рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват. Выпуск лески происходит при ударе нажимной головки о землю в процессе работы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р

Источник: Яндекс Маркет
28.11.2021
Николай Ананьев

Достоинства:
Легкий, рубит все, мощный, беспроблемный.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Простой в сборке и в эксплуатации. Использую его нещадно. Кошу любые заросли, все что только есть скашиваю им, другого нет. Справляется быстро, даже если кошу густую траву проблем не возникает. Шумит тихо, противного звука не издает даже при срезе плотной сорной травы. Преимуществом для меня является отсутствие запаха бензина.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2021
Юлия

Достоинства:
Мощный, справляется с любой травой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купили с мужем после бензиновой вонючки. И счастью моему нет предела. Со всей травой что растет у нас на участке она справляется. А растет у нас то, что выросло само. 12 соток скосила сама за один присест, результатом очень довольна. Максимально удобная и комфортная вещь. Косить можно теперь с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2021
Елизавета Захарова

Достоинства:
Рабочий аппарат, добиваю углы и поребрики после газонокосилки

Недостатки:
Не существует

Комментарий:
Участок сложный, много яблонь кустов. Есть поребрики, несколько скамеек. Машинкой там не пройдешь. Приобрели триммер. За 1.5 часа довожу 15 соток до идеала. По краям растут в основном сорняки, мощности на них хватает. Вдоль поребрика делает аккуратную ровную линию. По весу легкий, не напряжно работать с ним.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2021
Дмитрий

Достоинства:
Цена-качество. Работает без перебоев

Недостатки:
Претензий и нареканий нет

Комментарий:
Очень мощный триммер, желания возвращаться к бензиновому нет. С удовольствием обкашиваю участок. Мелкие веточки перемалывает, не оставляя им шанса. Срубил вековые заросли за туалетом. В работе простой и удобный. Работаю по 2-2,5 часа на жаре и совсем не устою. Очень удобно проходить под деревьями и кустами. Получается аккуратный газон.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2020
Арсений

Достоинства:
Выносливый, тихий, приятная цена

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Машина зверь! Молодые деревца сносит как траву. Оставил пока леску, потому что и с ней он работает просто замечательно. 10 соток привел в состояние картинки часа за 2. Тихо радуюсь, что не нужно топливо, вообще никак не хочу об этом думать. Весит не очень много, мне комфортно работать с ним. Шумит сносно.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ставр
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р используется для скашивания травы в труднодоступных местах. Укомплектован леской и металлическим ножом для резки кустарника толщиной до 12 мм. Велосипедная регулируемая рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват. Выпуск лески происходит при ударе нажимной головки о землю в процессе работы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2021
Николай Ананьев

Достоинства:
Легкий, рубит все, мощный, беспроблемный.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Простой в сборке и в эксплуатации. Использую его нещадно. Кошу любые заросли, все что только есть скашиваю им, другого нет. Справляется быстро, даже если кошу густую траву проблем не возникает. Шумит тихо, противного звука не издает даже при срезе плотной сорной травы. Преимуществом для меня является отсутствие запаха бензина.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2021
Юлия

Достоинства:
Мощный, справляется с любой травой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купили с мужем после бензиновой вонючки. И счастью моему нет предела. Со всей травой что растет у нас на участке она справляется. А растет у нас то, что выросло само. 12 соток скосила сама за один присест, результатом очень довольна. Максимально удобная и комфортная вещь. Косить можно теперь с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2021
Елизавета Захарова

Достоинства:
Рабочий аппарат, добиваю углы и поребрики после газонокосилки

Недостатки:
Не существует

Комментарий:
Участок сложный, много яблонь кустов. Есть поребрики, несколько скамеек. Машинкой там не пройдешь. Приобрели триммер. За 1.5 часа довожу 15 соток до идеала. По краям растут в основном сорняки, мощности на них хватает. Вдоль поребрика делает аккуратную ровную линию. По весу легкий, не напряжно работать с ним.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2021
Дмитрий

Достоинства:
Цена-качество. Работает без перебоев

Недостатки:
Претензий и нареканий нет

Комментарий:
Очень мощный триммер, желания возвращаться к бензиновому нет. С удовольствием обкашиваю участок. Мелкие веточки перемалывает, не оставляя им шанса. Срубил вековые заросли за туалетом. В работе простой и удобный. Работаю по 2-2,5 часа на жаре и совсем не устою. Очень удобно проходить под деревьями и кустами. Получается аккуратный газон.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2020
Арсений

Достоинства:
Выносливый, тихий, приятная цена

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Машина зверь! Молодые деревца сносит как траву. Оставил пока леску, потому что и с ней он работает просто замечательно. 10 соток привел в состояние картинки часа за 2. Тихо радуюсь, что не нужно топливо, вообще никак не хочу об этом думать. Весит не очень много, мне комфортно работать с ним. Шумит сносно.


Триммер электрический Ставр ТЭ-1700Р - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5976 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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