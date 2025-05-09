Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
бензиновый
Диаметр лески
2, 4
Ширина скашивания (max), см
47
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб.
В наличии
Код товара: 612756
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
9 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
Двигатель увеличенной мощности. Легко справится как с густой травой, так и с кустарником. Удобно использовать на ровных участках и в труднодоступных местах. Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора. Редуктор на выходе повышает крутящий момент.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.2
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2, 4
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
47
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х30х15х12х12
Вес, кг.
9.2
Описание товара Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
Бензокоса ЗУБР КРБ-2500-Р 2.5 кВт / 3.3 л.с., 52 см3, разборная штанга Незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком . С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
Двигатель увеличенной мощности. Легко справится как с густой травой, так и с кустарником. Удобно использовать на ровных участках и в труднодоступных местах. Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора. Редуктор на выходе повышает крутящий момент.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.2
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2, 4
Уровень шума, дБ
93.2
Ширина скашивания (max), см
47
Развернуть
Обороты двигателя
9000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Бензокоса ЗУБР КРБ-2500-Р 2.5 кВт / 3.3 л.с., 52 см3, разборная штанга Незаменимый помощник в делах по уходу за садовым участком . С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Комментарий:
Собралась отлично, прошла обкатку. Косить еще не пробовал. Надеюсь все будет отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на подарок. Все проверил, остался доволен. Говорит хорошие параметры у триммера. Первый запуск прошёл отлично.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал муж. Ждём сезон) но аппарат понравился )
Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт - этот товар вы можете купить по цене 9260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
Достоинства:
Комментарий:
Собралась отлично, прошла обкатку. Косить еще не пробовал. Надеюсь все будет отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на подарок. Все проверил, остался доволен. Говорит хорошие параметры у триммера. Первый запуск прошёл отлично.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал муж. Ждём сезон) но аппарат понравился )