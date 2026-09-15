Top.Mail.Ru
Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 1
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 2
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 3
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 4
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 5
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 6
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 7
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 8
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 9
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 10
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 11
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 12
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 13
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 14
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 15
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 16
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 17
ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 1
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 2
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 3
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 4
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 5
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 6
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 7
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 8
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 9
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 10
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 11
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 12
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 13
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 14
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 15
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 16
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 17
  • ЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, без АКБ, бесщеточный триммер (ТАБ-365) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, кожух защитный, удлинитель кожуха, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка с крепежом , ключ, стопор, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Антивибрационная система
нет
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х32х18
Вес, кг.
5.68

Описание товара Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)

Бесщеточный триммер ЗУБР ТАБ-36, предназначен для кошения довольно густой и грубой растительности длительное время. Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, кожух защитный, удлинитель кожуха, катушка с леской, нож, плечевой ремень, рукоятка с крепежом , ключ, стопор, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Антивибрационная система
нет
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
35
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный триммер ЗУБР ТАБ-36, предназначен для кошения довольно густой и грубой растительности длительное время. Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...