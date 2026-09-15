Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)
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Характеристики
Описание товара Триммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-365)
Бесщеточный триммер ЗУБР ТАБ-36, предназначен для кошения довольно густой и грубой растительности длительное время. Прекрасная альтернатива бензиновому и электрическому инструменту: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций). Низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи. Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным.
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Теги товара: Двигатель снизу, U-образная (велосипедная), прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, U-образная (велосипедная), прямая
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