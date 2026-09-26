Триммер Champion T523
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.9
Ширина скашивания
400
Рабочий объем
51.7
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273207
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
Триммер; Триммерная головка - 1 шт.; Нож - 1 шт.; Емкость для приготовления топливной смеси - 1 шт.; Ключи шестигранные - 2 шт.; Ключ свечной - 1 шт.; Подвесной ремень - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.9
Топливный бак, л
0.95
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
400
Рабочий объем
51.7
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
7.5
Описание товара Триммер Champion T523
Триммер Champion Т523-2 оснащен бензиновым мотором и способен работать в течение продолжительного времени. Предназначен для борьбы с сорняками и другой растительностью на садовых участках. Мотор работает на топливной смеси. Имеется праймер для простого запуска. Воздушное охлаждение продлевает ресурс мотора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
Триммер; Триммерная головка - 1 шт.; Нож - 1 шт.; Емкость для приготовления топливной смеси - 1 шт.; Ключи шестигранные - 2 шт.; Ключ свечной - 1 шт.; Подвесной ремень - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.9
Топливный бак, л
0.95
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
400
Рабочий объем
51.7
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер Champion Т523-2 оснащен бензиновым мотором и способен работать в течение продолжительного времени. Предназначен для борьбы с сорняками и другой растительностью на садовых участках. Мотор работает на топливной смеси. Имеется праймер для простого запуска. Воздушное охлаждение продлевает ресурс мотора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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