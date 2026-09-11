Триммер бензиновый Champion Т433-2
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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.7
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
40
Колеса
нет
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%9 940 руб. 12 125 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
триммер; катушка с леской; металлический нож; плечевой ремень; защитный кожух
Особенности
ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.7
Топливный бак, л
0.95
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
102
Ширина скашивания (max), см
40
Колеса
нет
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.49х0.44х0.25х0.15х0.15
Вес, кг.
8.3
Описание товара Триммер бензиновый Champion Т433-2
Триммер Champion Т433-2 предназначена для больших по площади участков. Имеет металлический нож с твердосплавными зубцами и леску в комплекте, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением. Разъемная штанга упрощает транспортировку и способствует компактности при хранении триммера.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
триммер; катушка с леской; металлический нож; плечевой ремень; защитный кожух
Особенности
ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.7
Топливный бак, л
0.95
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
102
Ширина скашивания (max), см
40
Развернуть
Колеса
нет
Обороты двигателя
6500
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер Champion Т433-2 предназначена для больших по площади участков. Имеет металлический нож с твердосплавными зубцами и леску в комплекте, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением. Разъемная штанга упрощает транспортировку и способствует компактности при хранении триммера.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
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