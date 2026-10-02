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Триммер бензиновый Champion Т523S-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Champion Т523S-2

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Триммер бензиновый Champion Т523S-2 - фото 1
Триммер бензиновый Champion Т523S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Champion Т523S-2 - фото 1
  • Триммер бензиновый Champion Т523S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
8 400 руб.  16 635 руб. 
Начислим 135 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Триммер бензиновый Champion Т523S-2
8 400 руб. -50%
16 635 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х0.31х0.24х0.11х0.11
Вес, кг.
10.4

Описание товара Триммер бензиновый Champion Т523S-2

Триммер Champion Т523S-2 предназначен для продолжительных работ на участках. Укомплектован леской для травы и сорняков, металлическим ножом с твердосплавными зубцами для жесткой травы. Оснащен U-образной рукояткой для удобного управления. Внутри штанги расположен жесткий вал, что гарантирует надежность триммера.



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Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion Т523S-2




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Champion Т523S-2 предназначен для продолжительных работ на участках. Укомплектован леской для травы и сорняков, металлическим ножом с твердосплавными зубцами для жесткой травы. Оснащен U-образной рукояткой для удобного управления. Внутри штанги расположен жесткий вал, что гарантирует надежность триммера.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Champion Т523S-2 - этот товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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