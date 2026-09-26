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Триммер бензиновый Champion Т433S-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Champion Т433S-2

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Триммер бензиновый Champion Т433S-2 - фото 1
Триммер бензиновый Champion Т433S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Champion Т433S-2 - фото 1
  • Триммер бензиновый Champion Т433S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 190 руб.  12 063 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266691
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х31х24х24
Вес, кг.
6.8

Описание товара Триммер бензиновый Champion Т433S-2

Триммер Champion Т433S-2 отличается повышенной износоустойчивостью. Оснащен 2-х тактным двигателем, который характеризуется автономностью и высокой производительностью. Диском подрезают жесткую траву и сорняки, а леской скашивают мягкую траву. Праймер служит для облегчения холодного запуска.



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Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion Т433S-2




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Champion Т433S-2 отличается повышенной износоустойчивостью. Оснащен 2-х тактным двигателем, который характеризуется автономностью и высокой производительностью. Диском подрезают жесткую траву и сорняки, а леской скашивают мягкую траву. Праймер служит для облегчения холодного запуска.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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