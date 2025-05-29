Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
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Характеристики
Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона. Прекрасная альтернатива бензиновой косе: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси. Особенно мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным. Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении. Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок. Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Увеличенная ширина кошения леской. Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески. Регулируемая по высоте и углу наклона дополнительная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел с задержкой. заказывала отцу на дачу. в итоге пришлось 2 раза ездить. вроде неплохо справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
вот прекрасно, но вот есть неудобства с кнопкой пуска, по мне так немного туго вата включается, нету стопора кнопки, малая размером, короче все претензии к ней. В основном отличный аппарат , брал за 8700₽.в мае2025г. Краснодарский край.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для родителей, с папой собирали. Его впечатление: ЗВЕРЬ машина! Детали все на вид надежные, работает исправно, даже не нагрелся, ( испытывали на той площади на которой наш прежний требовал отдыха несколько раз, этот же справился без отдыха, так как не нагревался) В общем спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
триммер очень мощный, режет даже сухостой и высокую траву
Достоинства:
Комментарий:
очень качественная и мощная сделана все четко везде кнопочки правильно подобраны запчасти .
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд выглядит добротно, сделана крепко, все крепежи хорошие, понятно как собирать. Единственное не поняла нож не заточен что ли? В деле еще не пробовали, как проверим дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер понравился, и даже приловчилась быстро. косит очень хорошо. косила только леской, ножи ещё не пробовала. разочаровало, то что крепление на корпусе для катушки одно сразу сломалось. на фото. косит, но как то странно, что сломалось. вопрос: возможно ли приобрести новый корпус для катушки или может по гарантии новый пришлёт продавец!!! А вообще триммер хороший.
Достоинства:
Комментарий:
тример конечно мощный очень
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию, пришел в полной комплектации, продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, справилась сама, теперь кошу и мужа просить не надо. намного легче косить чем бензокосилкой.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер покупался для покоса травы на приусадебном участке. Качество сборки отличное, нигде не люфтит, не гремит, не дребезжит. Собрал за 3 минуты, опробовал. Очень мощный, на уровне бензотриммера. Леску, шедшую в комплекте, сразу срезает. Лучше ставить леску 3 мм. Вот тогда вообще огонь!!! Для приобретения советую. Сразу активировал расширенную гарантию.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Ремень порван!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент! Траву и бурьян косит не замечая. Пробовал и фрезой и леской. Леска соскочила, но потом поправил. Фрезой косить одно удовольствие. За час не перегрелся. Товаром доволен на все деньги. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
собрали,всё хорошо,пока не косили
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня получила заказ. Первое, что напрягло ещё в пункте приема-отсутствие транспортировочной плёнки на коробке. Коробка легко открывалась по бокам, по центру была заклеена фирменными наклейками. Дома открыла и сразу расстроилась в комплекте не оказалось катушки с леской, хотя на самой коробке указано, что она есть. В остальном без нареканий, собрала без особых усилий, установила нож, он тоже в комплектации, сразу включила, для проверки работоспособности. Игрушка конечно мощная, не самая лёгкая по весу, думаю далеко не все женщины смогут оценить, но мне понравилась, класс. Осталось опробовать в деле. Одну звезду сняла, так как недокомплект! Кто в ситуации виноват не знаю, но впечатления конечно испорчены.
Достоинства:
Комментарий:
Верхний клапан упаковки полностью оторван, не соизволили скотчем хотя бы подключить.
Достоинства:
Комментарий:
отличная , пока всё хорошо, опробовали,
Достоинства:
Комментарий:
Суперский , мощный тример . Муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, комплектация полная. Вот поеду на дачу, собиру его испытяю, потом напишу отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё работает! Дальше виднее!, всё, как в описании!
Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел с задержкой. заказывала отцу на дачу. в итоге пришлось 2 раза ездить. вроде неплохо справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
вот прекрасно, но вот есть неудобства с кнопкой пуска, по мне так немного туго вата включается, нету стопора кнопки, малая размером, короче все претензии к ней. В основном отличный аппарат , брал за 8700₽.в мае2025г. Краснодарский край.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для родителей, с папой собирали. Его впечатление: ЗВЕРЬ машина! Детали все на вид надежные, работает исправно, даже не нагрелся, ( испытывали на той площади на которой наш прежний требовал отдыха несколько раз, этот же справился без отдыха, так как не нагревался) В общем спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
триммер очень мощный, режет даже сухостой и высокую траву
Достоинства:
Комментарий:
очень качественная и мощная сделана все четко везде кнопочки правильно подобраны запчасти .
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд выглядит добротно, сделана крепко, все крепежи хорошие, понятно как собирать. Единственное не поняла нож не заточен что ли? В деле еще не пробовали, как проверим дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер понравился, и даже приловчилась быстро. косит очень хорошо. косила только леской, ножи ещё не пробовала. разочаровало, то что крепление на корпусе для катушки одно сразу сломалось. на фото. косит, но как то странно, что сломалось. вопрос: возможно ли приобрести новый корпус для катушки или может по гарантии новый пришлёт продавец!!! А вообще триммер хороший.
Достоинства:
Комментарий:
тример конечно мощный очень
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию, пришел в полной комплектации, продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, справилась сама, теперь кошу и мужа просить не надо. намного легче косить чем бензокосилкой.
Достоинства:
Комментарий:
Триммер покупался для покоса травы на приусадебном участке. Качество сборки отличное, нигде не люфтит, не гремит, не дребезжит. Собрал за 3 минуты, опробовал. Очень мощный, на уровне бензотриммера. Леску, шедшую в комплекте, сразу срезает. Лучше ставить леску 3 мм. Вот тогда вообще огонь!!! Для приобретения советую. Сразу активировал расширенную гарантию.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Ремень порван!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент! Траву и бурьян косит не замечая. Пробовал и фрезой и леской. Леска соскочила, но потом поправил. Фрезой косить одно удовольствие. За час не перегрелся. Товаром доволен на все деньги. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
собрали,всё хорошо,пока не косили
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня получила заказ. Первое, что напрягло ещё в пункте приема-отсутствие транспортировочной плёнки на коробке. Коробка легко открывалась по бокам, по центру была заклеена фирменными наклейками. Дома открыла и сразу расстроилась в комплекте не оказалось катушки с леской, хотя на самой коробке указано, что она есть. В остальном без нареканий, собрала без особых усилий, установила нож, он тоже в комплектации, сразу включила, для проверки работоспособности. Игрушка конечно мощная, не самая лёгкая по весу, думаю далеко не все женщины смогут оценить, но мне понравилась, класс. Осталось опробовать в деле. Одну звезду сняла, так как недокомплект! Кто в ситуации виноват не знаю, но впечатления конечно испорчены.
Достоинства:
Комментарий:
Верхний клапан упаковки полностью оторван, не соизволили скотчем хотя бы подключить.
Достоинства:
Комментарий:
отличная , пока всё хорошо, опробовали,
Достоинства:
Комментарий:
Суперский , мощный тример . Муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, комплектация полная. Вот поеду на дачу, собиру его испытяю, потом напишу отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё работает! Дальше виднее!, всё, как в описании!