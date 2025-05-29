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Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)

20 Отзывы
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ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 1
ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 2
ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 1
  • ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 2
  • ЗУБР 1700 Вт, ш/с 42 см, сетевой триммер (КСВ-42-1700) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
7 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности 1 экз., руководство по эксплуатации 1 экз., упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Уровень шума
92
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х23х11
Вес, кг.
8

Описание товара Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)

Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона. Прекрасная альтернатива бензиновой косе: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси. Особенно мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным. Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении. Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок. Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Увеличенная ширина кошения леской. Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески. Регулируемая по высоте и углу наклона дополнительная рукоятка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел с задержкой. заказывала отцу на дачу. в итоге пришлось 2 раза ездить. вроде неплохо справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
вот прекрасно, но вот есть неудобства с кнопкой пуска, по мне так немного туго вата включается, нету стопора кнопки, малая размером, короче все претензии к ней. В основном отличный аппарат , брал за 8700₽.в мае2025г. Краснодарский край.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Galina R.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для родителей, с папой собирали. Его впечатление: ЗВЕРЬ машина! Детали все на вид надежные, работает исправно, даже не нагрелся, ( испытывали на той площади на которой наш прежний требовал отдыха несколько раз, этот же справился без отдыха, так как не нагревался) В общем спасибо большое производителю!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
триммер очень мощный, режет даже сухостой и высокую траву
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
инна е.

Достоинства:


Комментарий:
очень качественная и мощная сделана все четко везде кнопочки правильно подобраны запчасти .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
ЮлияЕ

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд выглядит добротно, сделана крепко, все крепежи хорошие, понятно как собирать. Единственное не поняла нож не заточен что ли? В деле еще не пробовали, как проверим дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер понравился, и даже приловчилась быстро. косит очень хорошо. косила только леской, ножи ещё не пробовала. разочаровало, то что крепление на корпусе для катушки одно сразу сломалось. на фото. косит, но как то странно, что сломалось. вопрос: возможно ли приобрести новый корпус для катушки или может по гарантии новый пришлёт продавец!!! А вообще триммер хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
тример конечно мощный очень
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию, пришел в полной комплектации, продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает отлично, справилась сама, теперь кошу и мужа просить не надо. намного легче косить чем бензокосилкой.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер покупался для покоса травы на приусадебном участке. Качество сборки отличное, нигде не люфтит, не гремит, не дребезжит. Собрал за 3 минуты, опробовал. Очень мощный, на уровне бензотриммера. Леску, шедшую в комплекте, сразу срезает. Лучше ставить леску 3 мм. Вот тогда вообще огонь!!! Для приобретения советую. Сразу активировал расширенную гарантию.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Ремень порван!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент! Траву и бурьян косит не замечая. Пробовал и фрезой и леской. Леска соскочила, но потом поправил. Фрезой косить одно удовольствие. За час не перегрелся. Товаром доволен на все деньги. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
собрали,всё хорошо,пока не косили
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня получила заказ. Первое, что напрягло ещё в пункте приема-отсутствие транспортировочной плёнки на коробке. Коробка легко открывалась по бокам, по центру была заклеена фирменными наклейками. Дома открыла и сразу расстроилась в комплекте не оказалось катушки с леской, хотя на самой коробке указано, что она есть. В остальном без нареканий, собрала без особых усилий, установила нож, он тоже в комплектации, сразу включила, для проверки работоспособности. Игрушка конечно мощная, не самая лёгкая по весу, думаю далеко не все женщины смогут оценить, но мне понравилась, класс. Осталось опробовать в деле. Одну звезду сняла, так как недокомплект! Кто в ситуации виноват не знаю, но впечатления конечно испорчены.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Верхний клапан упаковки полностью оторван, не соизволили скотчем хотя бы подключить.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная , пока всё хорошо, опробовали,
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Евгения

Достоинства:


Комментарий:
Суперский , мощный тример . Муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, комплектация полная. Вот поеду на дачу, собиру его испытяю, потом напишу отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё работает! Дальше виднее!, всё, как в описании!



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности 1 экз., руководство по эксплуатации 1 экз., упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Уровень шума
92
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона. Прекрасная альтернатива бензиновой косе: меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси. Особенно мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов. Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным. Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении. Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок. Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Увеличенная ширина кошения леской. Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески. Регулируемая по высоте и углу наклона дополнительная рукоятка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел с задержкой. заказывала отцу на дачу. в итоге пришлось 2 раза ездить. вроде неплохо справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
вот прекрасно, но вот есть неудобства с кнопкой пуска, по мне так немного туго вата включается, нету стопора кнопки, малая размером, короче все претензии к ней. В основном отличный аппарат , брал за 8700₽.в мае2025г. Краснодарский край.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Galina R.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для родителей, с папой собирали. Его впечатление: ЗВЕРЬ машина! Детали все на вид надежные, работает исправно, даже не нагрелся, ( испытывали на той площади на которой наш прежний требовал отдыха несколько раз, этот же справился без отдыха, так как не нагревался) В общем спасибо большое производителю!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
триммер очень мощный, режет даже сухостой и высокую траву
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
инна е.

Достоинства:


Комментарий:
очень качественная и мощная сделана все четко везде кнопочки правильно подобраны запчасти .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
ЮлияЕ

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд выглядит добротно, сделана крепко, все крепежи хорошие, понятно как собирать. Единственное не поняла нож не заточен что ли? В деле еще не пробовали, как проверим дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер понравился, и даже приловчилась быстро. косит очень хорошо. косила только леской, ножи ещё не пробовала. разочаровало, то что крепление на корпусе для катушки одно сразу сломалось. на фото. косит, но как то странно, что сломалось. вопрос: возможно ли приобрести новый корпус для катушки или может по гарантии новый пришлёт продавец!!! А вообще триммер хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
тример конечно мощный очень
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию, пришел в полной комплектации, продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает отлично, справилась сама, теперь кошу и мужа просить не надо. намного легче косить чем бензокосилкой.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Триммер покупался для покоса травы на приусадебном участке. Качество сборки отличное, нигде не люфтит, не гремит, не дребезжит. Собрал за 3 минуты, опробовал. Очень мощный, на уровне бензотриммера. Леску, шедшую в комплекте, сразу срезает. Лучше ставить леску 3 мм. Вот тогда вообще огонь!!! Для приобретения советую. Сразу активировал расширенную гарантию.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Ремень порван!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент! Траву и бурьян косит не замечая. Пробовал и фрезой и леской. Леска соскочила, но потом поправил. Фрезой косить одно удовольствие. За час не перегрелся. Товаром доволен на все деньги. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
собрали,всё хорошо,пока не косили
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня получила заказ. Первое, что напрягло ещё в пункте приема-отсутствие транспортировочной плёнки на коробке. Коробка легко открывалась по бокам, по центру была заклеена фирменными наклейками. Дома открыла и сразу расстроилась в комплекте не оказалось катушки с леской, хотя на самой коробке указано, что она есть. В остальном без нареканий, собрала без особых усилий, установила нож, он тоже в комплектации, сразу включила, для проверки работоспособности. Игрушка конечно мощная, не самая лёгкая по весу, думаю далеко не все женщины смогут оценить, но мне понравилась, класс. Осталось опробовать в деле. Одну звезду сняла, так как недокомплект! Кто в ситуации виноват не знаю, но впечатления конечно испорчены.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Верхний клапан упаковки полностью оторван, не соизволили скотчем хотя бы подключить.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная , пока всё хорошо, опробовали,
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Евгения

Достоинства:


Комментарий:
Суперский , мощный тример . Муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, комплектация полная. Вот поеду на дачу, собиру его испытяю, потом напишу отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё работает! Дальше виднее!, всё, как в описании!


Триммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700) - данный товар вы можете купить по цене 7870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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