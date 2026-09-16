Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ТАБ-2031-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб.
В наличии
Код товара: 723110
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.3х0.25
Вес, кг.
2.7
Описание товара Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ТАБ-2031-21)
Многофункциональный триммер-кромкорез системы LMS — ваш надежный помощник для ухода за участком. Компактный и легкий, он оснащен поворотной головой и регулируемой штангой, что позволяет легко адаптировать его под любые задачи. Нижнее расположение двигателя и удобная D-образная рукоятка обеспечивают комфорт и маневренность в работе. С автоматической катушкой, этот инструмент справляется с различной растительностью. Имея небольшой вес, он не утомляет даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для вашего сада.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 760 руб. 10 613 руб.1940 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T256-2
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 738 руб.1950 руб. в СплитТриммер бензиновый Patriot PT 443 The One
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
-
В наличииЦена 8 190 руб. 12 063 руб.2048 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т433S-2
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1000, 1 кВт
-
В наличииЦена 8 230 руб. 11 438 руб.2058 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T333-2
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1300, 1.3 кВт
-
В наличииЦена 8 450 руб. 16 635 руб.2113 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т523S-2
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитТриммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитТриммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-3...
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
31
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Многофункциональный триммер-кромкорез системы LMS — ваш надежный помощник для ухода за участком. Компактный и легкий, он оснащен поворотной головой и регулируемой штангой, что позволяет легко адаптировать его под любые задачи. Нижнее расположение двигателя и удобная D-образная рукоятка обеспечивают комфорт и маневренность в работе. С автоматической катушкой, этот инструмент справляется с различной растительностью. Имея небольшой вес, он не утомляет даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для вашего сада.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ТАБ-2031-21) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8060 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ТАБ-2031-21)