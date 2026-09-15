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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813

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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 1
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 2
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 3
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 4
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 5
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 6
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 7
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 8
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 9
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 10
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 11
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 12
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 13
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 14
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 15
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 16
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
0
Ширина скашивания
30
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 1
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 2
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 3
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 4
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 5
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 6
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 7
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 8
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 9
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 10
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 11
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 12
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 13
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 14
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 15
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 16
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
8 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Комплектация
головка триммерная, документация, защитный кожух
Особенности
малошумность
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
0
Ширина скашивания
30
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Размеры в упаковке, м
1.04х0.25х0.12
Вес, кг.
3.75

Описание товара Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813

Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 станет правильным выбором, если вы ищете любительский инструмент для подравнивания травы на газонах и лужайках. Инструмент работает с леской диаметром 1.6 мм, позволяя за один проход скашивать полосу травы шириной 300 мм. Его преимуществом является малый вес - всего 2.3 кг, благодаря которому с работой справится даже подросток или пожилой человек. Размещенный над триммерной головкой щиток препятствует попаданию в оператора перемолотых стеблей травы, разлетающихся из-под лески. Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 питается от АКБ и обеспечивает вам полную свободу передвижения по участку, не требует обслуживания и заправки горючим, отличается малой шумностью работы. Оптимальный для дачи или небольшого приусадебного участка инструмент поддерживает питание от батареи с выходным напряжением 18 В. Такая литий-ионная АКБ приобретается отдельно, как и ЗУ для нее.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Комплектация
головка триммерная, документация, защитный кожух
Особенности
малошумность
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
0
Ширина скашивания
30
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Описание
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 станет правильным выбором, если вы ищете любительский инструмент для подравнивания травы на газонах и лужайках. Инструмент работает с леской диаметром 1.6 мм, позволяя за один проход скашивать полосу травы шириной 300 мм. Его преимуществом является малый вес - всего 2.3 кг, благодаря которому с работой справится даже подросток или пожилой человек. Размещенный над триммерной головкой щиток препятствует попаданию в оператора перемолотых стеблей травы, разлетающихся из-под лески. Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 питается от АКБ и обеспечивает вам полную свободу передвижения по участку, не требует обслуживания и заправки горючим, отличается малой шумностью работы. Оптимальный для дачи или небольшого приусадебного участка инструмент поддерживает питание от батареи с выходным напряжением 18 В. Такая литий-ионная АКБ приобретается отдельно, как и ЗУ для нее.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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