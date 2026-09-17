Триммер MaxPiler MGT-43C
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Характеристики
Описание товара Триммер MaxPiler MGT-43C
Бензиновый триммер MGT-43 — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, плечевой ремень и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.
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Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, прямая
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