Top.Mail.Ru
Триммер MaxPiler MGT-43C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер MaxPiler MGT-43C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 1
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 2
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 3
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 4
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 5
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 6
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 7
Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Диаметр лески
2.4/3.0 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 1
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 2
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 3
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 4
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 5
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 6
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 7
  • Триммер MaxPiler MGT-43C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743102
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MaxPiler
Комплектация
- Бензотриммер, - набор ключей, - емкость для топлива, - диск 40-зубый твердосплавный с напайками, - ремень наплечный, - триммерная головка с леской, - кожух защитный, - руководство по эксплуатации.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Диаметр лески
2.4/3.0 мм
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.29х0.19
Вес, кг.
9.5

Описание товара Триммер MaxPiler MGT-43C

Бензиновый триммер MGT-43 — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, плечевой ремень и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер MaxPiler MGT-43C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MaxPiler
Комплектация
- Бензотриммер, - набор ключей, - емкость для топлива, - диск 40-зубый твердосплавный с напайками, - ремень наплечный, - триммерная головка с леской, - кожух защитный, - руководство по эксплуатации.
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Диаметр лески
2.4/3.0 мм
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый триммер MGT-43 — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, плечевой ремень и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер MaxPiler MGT-43C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...