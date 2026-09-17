Триммер MaxPiler MGT-56B
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Характеристики
Описание товара Триммер MaxPiler MGT-56B
Бензиновый триммер MGT-56B — надежный помощник в борьбе с высокой травой как на малых, так и на больших приусадебных участках. Маневренный и мобильный инструмент, подходит для работы на неровных поверхностях и кошения травы разной высоты. Кнопка фиксации оборотов двигателя позволяет не держать нажатым выключатель, что облегчает процесс кошения. Для более удобного контроля над инструментом во время работы все управление вынесено на рукоятку. Большая и удобная рукоятка "велосипедного" типа, ранцевый ремень, защитный щиток для лица и защитный кожух обеспечивают комфорт и безопасность во время работы. Триммер можно использовать для кошения любой травы. В комплекте шпуля с леской для кошения обычной травы и диск с твердосплавными напайками для кошения толстых сорняков и сухостоя. Качественные материалы, сборка, прочный пластик и антикоррозийное покрытие штанги позволяют использовать инструмент в любую погоду и при кошении мокрой травы.
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Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: бензиновый, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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