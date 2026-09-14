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Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732572
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Характеристики

Бренд
Makita
Комплектация
+ Косильная головка Makita; + Наплечный ремень, + Шестигранный ключ. + Аккумулятор 3 Ач (1 шт.), + Зарядное устройство DC18SD.
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.27х0.17
Вес, кг.
5.2

Описание товара Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

Легкий беспроводной триммер с легко регулируемой телескопической ручкой и наклонной режущей головкой для легкой стрижки кромок газона. Катушка с леской оснащена режущей леской в форме клеверного листа диаметром 1,65 мм для снижения шума и уменьшения износа режущей лески, чтобы вы могли продолжать работу дольше. Модель предназначена для скашивания травы малой и средней жесткости. Не требуется подключение к электросети. Данная модель оснащена надежным двигателем, работающим от Li-Ion батареи напряжением 18V. Аккумуляторный триммер обладает малым весом и хорошо сбалансированной конструкцией. Триммер легко регулируется по высоте. Легко наклоняемая головка позволяет подрезать края газона. Оснащен легко заменяемой резьбовой головкой. Легкий беспроводной триммер с прочным алюминиевым стержнем.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Makita DUR193SF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Комплектация
+ Косильная головка Makita; + Наплечный ремень, + Шестигранный ключ. + Аккумулятор 3 Ач (1 шт.), + Зарядное устройство DC18SD.
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
1,65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий беспроводной триммер с легко регулируемой телескопической ручкой и наклонной режущей головкой для легкой стрижки кромок газона. Катушка с леской оснащена режущей леской в форме клеверного листа диаметром 1,65 мм для снижения шума и уменьшения износа режущей лески, чтобы вы могли продолжать работу дольше. Модель предназначена для скашивания травы малой и средней жесткости. Не требуется подключение к электросети. Данная модель оснащена надежным двигателем, работающим от Li-Ion батареи напряжением 18V. Аккумуляторный триммер обладает малым весом и хорошо сбалансированной конструкцией. Триммер легко регулируется по высоте. Легко наклоняемая головка позволяет подрезать края газона. Оснащен легко заменяемой резьбовой головкой. Легкий беспроводной триммер с прочным алюминиевым стержнем.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Доставка
Отзывы


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