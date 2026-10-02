Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231
Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем, жестким трансмиссионным валом, обеспечивающим максимальную надежность и долговечность. В комплекте поставки 40-зубый пильный диск. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Все узлы двигателя доработаны и усовершенствованы. Праймер подкачки топлива вынесен на верхнюю часть. Крышка воздушного фильтра надежно крепится специальной гайкой. Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла.
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