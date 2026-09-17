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Комбимотор Makita DUX18Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комбимотор Makita DUX18Z

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Комбимотор Makita DUX18Z - фото 1
Комбимотор Makita DUX18Z - фото 2
Комбимотор Makita DUX18Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
  • Комбимотор Makita DUX18Z - фото 1
  • Комбимотор Makita DUX18Z - фото 2
  • Комбимотор Makita DUX18Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741530
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
Ременная оснастка на одно плечо; шестигранник; комбинированный ключ; сумка для хранения расходки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.15
Вес, г.
5

Описание товара Комбимотор Makita DUX18Z

Этот триммер Makita весит всего 2,8 кг — лёгкий помощник на даче и в саду. Благодаря J-образной ручке управлять инструментом удобно даже при длительной работе: руки меньше устают, а работать можно максимально точно. Мощность электродвигателя 470 Вт и внушительная частота вращения 9700 об/мин делают этот триммер действительно производительным — справится с густой травой и застарелыми сорняками. Двухтактный двигатель с верхним расположением обеспечивает уверенную работу и хорошую развесовку, а аккумуляторное питание — свободу передвижения без проводов. Идеально подходит для тех, кто ценит мобильность и эффективность.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Комбимотор Makita DUX18Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
Ременная оснастка на одно плечо; шестигранник; комбинированный ключ; сумка для хранения расходки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Страна производитель
Китай
Описание
Этот триммер Makita весит всего 2,8 кг — лёгкий помощник на даче и в саду. Благодаря J-образной ручке управлять инструментом удобно даже при длительной работе: руки меньше устают, а работать можно максимально точно. Мощность электродвигателя 470 Вт и внушительная частота вращения 9700 об/мин делают этот триммер действительно производительным — справится с густой травой и застарелыми сорняками. Двухтактный двигатель с верхним расположением обеспечивает уверенную работу и хорошую развесовку, а аккумуляторное питание — свободу передвижения без проводов. Идеально подходит для тех, кто ценит мобильность и эффективность.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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