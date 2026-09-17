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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741530
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Ременная оснастка на одно плечо; шестигранник; комбинированный ключ; сумка для хранения расходки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.15
Вес, г.
5
Описание товара Комбимотор Makita DUX18Z
Этот триммер Makita весит всего 2,8 кг — лёгкий помощник на даче и в саду. Благодаря J-образной ручке управлять инструментом удобно даже при длительной работе: руки меньше устают, а работать можно максимально точно. Мощность электродвигателя 470 Вт и внушительная частота вращения 9700 об/мин делают этот триммер действительно производительным — справится с густой травой и застарелыми сорняками. Двухтактный двигатель с верхним расположением обеспечивает уверенную работу и хорошую развесовку, а аккумуляторное питание — свободу передвижения без проводов. Идеально подходит для тех, кто ценит мобильность и эффективность.
Ременная оснастка на одно плечо; шестигранник; комбинированный ключ; сумка для хранения расходки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
470
Ширина скашивания
0
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Страна производитель
Китай
Описание
Этот триммер Makita весит всего 2,8 кг — лёгкий помощник на даче и в саду. Благодаря J-образной ручке управлять инструментом удобно даже при длительной работе: руки меньше устают, а работать можно максимально точно. Мощность электродвигателя 470 Вт и внушительная частота вращения 9700 об/мин делают этот триммер действительно производительным — справится с густой травой и застарелыми сорняками. Двухтактный двигатель с верхним расположением обеспечивает уверенную работу и хорошую развесовку, а аккумуляторное питание — свободу передвижения без проводов. Идеально подходит для тех, кто ценит мобильность и эффективность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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