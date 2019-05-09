Триммер бензиновый Patriot PT 555 250106230
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%12 340 руб. 17 988 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.43х0.36
Вес, кг.
10.87
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 555 250106230
Мощный универсальный триммер. Предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Двухтактный двигатель.
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Мощный универсальный триммер. Предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Двухтактный двигатель.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Достоинства:
Мощность! Очень хорошая комплектация - есть всё: пильный диск, нож, мерная канистра. Ранцевый ремень - очень удобный, если правильно отрегулировать. Антивибрационна система работает. Сделано всё достаточно хорошо и надёжно. Большой бак в 1,2 литра. Цена для этого триммера более чем адекватная.
Недостатки:
Теперь обратная сторона медали - шумность 112db многовато для работы без наушников. Триммерная головка после 3-х часов работы потребовала чистки - не подавалась леска. Лучше вообще другую прикупить от именитого брата.
Велосипедная ручка не такая удобная, как у новых моделей типа: 3355, 3555, 4555 и т.д. более новых. Тяжеловат.
Комментарий:
Учитывая все плюсы и минусы, считаю выбор этого триммера более чем удачным. На 15 сотках - то что доктор прописал. Триммер тяжеловат, но некритично - развесовка с верхним расположением двигателя и присутствие ранцевого ремня, в принципе, сводит этот недостаток на нет. Не пожалел, что взял такой мощный триммер - в скошенной траве не вязнет - прёт ,как танк.
На вид, всё сделано достойно (кроме катушки, сказывается цена), посмотрим, как себя поведёт в дальнейшей эксплуатации.
Достоинства:
Мощь,комплектность,цена/качество
Недостатки:
Не значимые,описаны в других отзывах.Нож для кошения рекомендуется заточить.
Комментарий:
Купил сей чудо агрегат в интернет-магазине.Как и было описано со стандартной головкой для лески есть вибрация,но она не так страшна как кажется.Обвязка действительно не очень удобна,но это тоже не катастрофа,для того чтоб покосить траву раз или два в неделю её хватит.Мне пришла в разобранном виде.Быстренько собрал её по инструкции и уже через 15 минут косил траву.К комплекте идет всё,чтобы триммер можно было собрать без применения каких-либо других инструментов(условно на колене).Завелся быстро и без особых заморочек.Как только поломается,отзыв будет дополнен.
Достоинства:
1. Характеристики/качество сборки/цена
2. Мощность/вес
3. Жёсткий вал, как и полагается садовому кусторезу
4. В комплекте даётся почти всё, чтобы начать косить (классический трёх лучевой нож, пильный диск, ремешок, шестигранники, свечные ключи и т.д, шпулька с леской и даже мерная ёмкость)
5. Штиль и Хускварна просит за модели такой категории >45 000 рублей (делая упор в большую надёжность и качество сборки, что в пределах дачного участка не требуется - получаем сходные основные характеристики с меньшей надёжностью и скором непрерывной работы, за то в разы дешевле)
6. После старой модели PT3355 видно много конструктивных улучшений. U-образная рукоять из двух половин, новый удобный кожух, специальная шайба (кончик вала с гайкой теперь не утопает в землю во время косьбы)
Комментарий:
1. Косить таким "полу-кусторезом" намного проще, чем более "любительскими" моделями, мощность + правильно подобранный нож позволят срезать траву или кустарник не испытывая никаких задержек (и "затыканий", как было со старым кожухом от РТ3355) сохраняются силы, меньше устаёшь при той же площади.
2. Лучше использовать специальный нож для сена, он не перемалывает уже срезанную траву (не тратит ваши силы и бензин на не нужное "мульчирование") и убирать подсохшую траву потом проще будет
3. Субъективно лучше работает на АИ-95
4. Неразъёмный вал во всех случаях лучше разъёмного (меньше люфтов, крепче, а перевозить в багажнике и так можно. Даже в случае с разъёмным валом придётся разбирать для перевозки)
5. Затяните все болты перед первым покосом и почаще их проверяйте.
6. Рукоятка управления собрана ужасно. Там повсюду облой, нету смазки, пережимаются провода и тяга к дроссельной заслонке (из-за этого рукоятка не закручивается плотно). Советую удалить облой, всё хорошо смазать силиконовой смазкой и хорошенько смазать тягу заслонки - "газовать" станет очень приятно и плавно:)
7. Соблюдайте правила обслуживания из мануала! По крайней мере сливайте смесь из бачка и выдавливайте её из системы плунжером. Потом не будете писать отзывы типа: "плохо запускается, глохнет на холостом ходу не набирает обороты" и т.п.
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Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 555 250106230
Достоинства:
Мощность! Очень хорошая комплектация - есть всё: пильный диск, нож, мерная канистра. Ранцевый ремень - очень удобный, если правильно отрегулировать. Антивибрационна система работает. Сделано всё достаточно хорошо и надёжно. Большой бак в 1,2 литра. Цена для этого триммера более чем адекватная.
Недостатки:
Теперь обратная сторона медали - шумность 112db многовато для работы без наушников. Триммерная головка после 3-х часов работы потребовала чистки - не подавалась леска. Лучше вообще другую прикупить от именитого брата.
Велосипедная ручка не такая удобная, как у новых моделей типа: 3355, 3555, 4555 и т.д. более новых. Тяжеловат.
Комментарий:
Учитывая все плюсы и минусы, считаю выбор этого триммера более чем удачным. На 15 сотках - то что доктор прописал. Триммер тяжеловат, но некритично - развесовка с верхним расположением двигателя и присутствие ранцевого ремня, в принципе, сводит этот недостаток на нет. Не пожалел, что взял такой мощный триммер - в скошенной траве не вязнет - прёт ,как танк.
На вид, всё сделано достойно (кроме катушки, сказывается цена), посмотрим, как себя поведёт в дальнейшей эксплуатации.
Достоинства:
Мощь,комплектность,цена/качество
Недостатки:
Не значимые,описаны в других отзывах.Нож для кошения рекомендуется заточить.
Комментарий:
Купил сей чудо агрегат в интернет-магазине.Как и было описано со стандартной головкой для лески есть вибрация,но она не так страшна как кажется.Обвязка действительно не очень удобна,но это тоже не катастрофа,для того чтоб покосить траву раз или два в неделю её хватит.Мне пришла в разобранном виде.Быстренько собрал её по инструкции и уже через 15 минут косил траву.К комплекте идет всё,чтобы триммер можно было собрать без применения каких-либо других инструментов(условно на колене).Завелся быстро и без особых заморочек.Как только поломается,отзыв будет дополнен.
Достоинства:
1. Характеристики/качество сборки/цена
2. Мощность/вес
3. Жёсткий вал, как и полагается садовому кусторезу
4. В комплекте даётся почти всё, чтобы начать косить (классический трёх лучевой нож, пильный диск, ремешок, шестигранники, свечные ключи и т.д, шпулька с леской и даже мерная ёмкость)
5. Штиль и Хускварна просит за модели такой категории >45 000 рублей (делая упор в большую надёжность и качество сборки, что в пределах дачного участка не требуется - получаем сходные основные характеристики с меньшей надёжностью и скором непрерывной работы, за то в разы дешевле)
6. После старой модели PT3355 видно много конструктивных улучшений. U-образная рукоять из двух половин, новый удобный кожух, специальная шайба (кончик вала с гайкой теперь не утопает в землю во время косьбы)
Комментарий:
1. Косить таким "полу-кусторезом" намного проще, чем более "любительскими" моделями, мощность + правильно подобранный нож позволят срезать траву или кустарник не испытывая никаких задержек (и "затыканий", как было со старым кожухом от РТ3355) сохраняются силы, меньше устаёшь при той же площади.
2. Лучше использовать специальный нож для сена, он не перемалывает уже срезанную траву (не тратит ваши силы и бензин на не нужное "мульчирование") и убирать подсохшую траву потом проще будет
3. Субъективно лучше работает на АИ-95
4. Неразъёмный вал во всех случаях лучше разъёмного (меньше люфтов, крепче, а перевозить в багажнике и так можно. Даже в случае с разъёмным валом придётся разбирать для перевозки)
5. Затяните все болты перед первым покосом и почаще их проверяйте.
6. Рукоятка управления собрана ужасно. Там повсюду облой, нету смазки, пережимаются провода и тяга к дроссельной заслонке (из-за этого рукоятка не закручивается плотно). Советую удалить облой, всё хорошо смазать силиконовой смазкой и хорошенько смазать тягу заслонки - "газовать" станет очень приятно и плавно:)
7. Соблюдайте правила обслуживания из мануала! По крайней мере сливайте смесь из бачка и выдавливайте её из системы плунжером. Потом не будете писать отзывы типа: "плохо запускается, глохнет на холостом ходу не набирает обороты" и т.п.