Триммер бензиновый Patriot PT 555 250106230

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Dragunov M.



1. Характеристики/качество сборки/цена2. Мощность/вес3. Жёсткий вал, как и полагается садовому кусторезу4. В комплекте даётся почти всё, чтобы начать косить (классический трёх лучевой нож, пильный диск, ремешок, шестигранники, свечные ключи и т.д, шпулька с леской и даже мерная ёмкость)5. Штиль и Хускварна просит за модели такой категории >45 000 рублей (делая упор в большую надёжность и качество сборки, что в пределах дачного участка не требуется - получаем сходные основные характеристики с меньшей надёжностью и скором непрерывной работы, за то в разы дешевле)6. После старой модели PT3355 видно много конструктивных улучшений. U-образная рукоять из двух половин, новый удобный кожух, специальная шайба (кончик вала с гайкой теперь не утопает в землю во время косьбы)1. Косить таким "полу-кусторезом" намного проще, чем более "любительскими" моделями, мощность + правильно подобранный нож позволят срезать траву или кустарник не испытывая никаких задержек (и "затыканий", как было со старым кожухом от РТ3355) сохраняются силы, меньше устаёшь при той же площади.2. Лучше использовать специальный нож для сена, он не перемалывает уже срезанную траву (не тратит ваши силы и бензин на не нужное "мульчирование") и убирать подсохшую траву потом проще будет3. Субъективно лучше работает на АИ-954. Неразъёмный вал во всех случаях лучше разъёмного (меньше люфтов, крепче, а перевозить в багажнике и так можно. Даже в случае с разъёмным валом придётся разбирать для перевозки)5. Затяните все болты перед первым покосом и почаще их проверяйте.6. Рукоятка управления собрана ужасно. Там повсюду облой, нету смазки, пережимаются провода и тяга к дроссельной заслонке (из-за этого рукоятка не закручивается плотно). Советую удалить облой, всё хорошо смазать силиконовой смазкой и хорошенько смазать тягу заслонки - "газовать" станет очень приятно и плавно:)7. Соблюдайте правила обслуживания из мануала! По крайней мере сливайте смесь из бачка и выдавливайте её из системы плунжером. Потом не будете писать отзывы типа: "плохо запускается, глохнет на холостом ходу не набирает обороты" и т.п.