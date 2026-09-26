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Комбимотор Makita UX01GZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комбимотор Makita UX01GZ

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Комбимотор Makita UX01GZ - фото 2
Комбимотор Makita UX01GZ - фото 3
Комбимотор Makita UX01GZ - фото 4
Комбимотор Makita UX01GZ - фото 5
Комбимотор Makita UX01GZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
1000
Ширина скашивания
330
Колеса
нет
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 1
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 2
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 3
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 4
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 5
  • Комбимотор Makita UX01GZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741531
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
плечевой ремень, инструмент, защитные очки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
1000
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
330
Колеса
нет
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.21х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Комбимотор Makita UX01GZ

Makita — это триммер, который создан для качественной и быстрой работы. Благодаря аккумуляторному двухтактному двигателю мощностью 1000 Вт вы сможете с лёгкостью справиться даже с плотной травой. Верхнее расположение двигателя обеспечивает хорошую балансировку и комфортную эксплуатацию, а антивибрационная система снижает усталость даже при длительном использовании. Прямая штанга и J-образная ручка позволяют уверенно контролировать каждый манёвр. Ширина скашивания 330 см делает этот инструмент отличным выбором для работы на обширных участках. Модель не оснащена колёсами — всё управление производится вручную, что даёт больше свободы движений и позволяет скашивать траву в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Комбимотор Makita UX01GZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
плечевой ремень, инструмент, защитные очки
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность электрического двигателя
1000
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
330
Колеса
нет
Обороты двигателя
9700
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Makita — это триммер, который создан для качественной и быстрой работы. Благодаря аккумуляторному двухтактному двигателю мощностью 1000 Вт вы сможете с лёгкостью справиться даже с плотной травой. Верхнее расположение двигателя обеспечивает хорошую балансировку и комфортную эксплуатацию, а антивибрационная система снижает усталость даже при длительном использовании. Прямая штанга и J-образная ручка позволяют уверенно контролировать каждый манёвр. Ширина скашивания 330 см делает этот инструмент отличным выбором для работы на обширных участках. Модель не оснащена колёсами — всё управление производится вручную, что даёт больше свободы движений и позволяет скашивать траву в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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