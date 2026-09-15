Триммер электрический Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
3.5 мм
Ширина скашивания (max), см
37
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб.
В наличии
Код товара: 591436
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
Электрокоса - 1 шт.; Трехлопастной нож - 1 шт.; Высокопрочная леска 37 см (1 шт. установлена на инструмент, 2 шт. в футляре рукоятки) - 3 шт.; Плечевой ремень - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Комбинированный ключ - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
3.5 мм
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
37
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х26х11
Вес, кг.
7
Описание товара Триммер электрический Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000
Моторная коса Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000 – незаменимый помощник в уходе за дачным участком и придомовой территорией. Инструмент укомплектован катушкой с леской и трехлопастным ножом – это позволяет одинаково эффективно справляться с задачами разной сложности. Регулируемый наплечный ремень и эргономичная ручка обеспечивают оптимальную балансировку электрокосы и позволяет снизить нагрузку на руки пользователя. Благодаря небольшому весу триммер идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми.
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коса
Комплектация
Электрокоса - 1 шт.; Трехлопастной нож - 1 шт.; Высокопрочная леска 37 см (1 шт. установлена на инструмент, 2 шт. в футляре рукоятки) - 3 шт.; Плечевой ремень - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Комбинированный ключ - 1 шт.; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
3.5 мм
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
37
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
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Страна производитель
Китай
Моторная коса Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000 – незаменимый помощник в уходе за дачным участком и придомовой территорией. Инструмент укомплектован катушкой с леской и трехлопастным ножом – это позволяет одинаково эффективно справляться с задачами разной сложности. Регулируемый наплечный ремень и эргономичная ручка обеспечивают оптимальную балансировку электрокосы и позволяет снизить нагрузку на руки пользователя. Благодаря небольшому весу триммер идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Триммер электрический Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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