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Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Диаметр лески
1.65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732571
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Характеристики

Бренд
Makita
Комплектация
Косильная головка Makita 191Y39-5, наплечный ремень, шестигранный ключ. аккумулятор 3 Ач (1 шт.), зарядное устройство (DC18RC).
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
1.65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, м
1.25х0.27х0.17
Вес, кг.
5.5

Описание товара Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

Триммеры и мотокосы Makita – это надежное оборудование для ухода за садом и приусадебным участком, известное своим качеством и долговечностью. Данная модель предоставляет пользователям возможность удобно и эффективно справляться с задачами по уходу за травяными покрытиями. Основные характеристики: - **Вес:** Легкий и удобный в использовании, его вес составляет всего 2,3 кг, что снижает нагрузку на руки и спину при длительной работе. - **Колеса:** Отсутствуют, что делает триммер маневренным и идеальным для работы в местах с ограниченным пространством или на склонах. - **Расположение двигателя:** Двигатель расположен в нижней части, что способствует лучшему балансу и удобству использования. - **Ручка:** D-образная ручка обеспечивает комфортный хват и полный контроль над инструментом, что особенно важно при длительных работах. - **Тип двигателя:** Аккумуляторный, который позволяет избежать привязки к источнику питания и обеспечивает свободу передвижения. - **Ширина скашивания:** 26 см, оптимальная ширина для быстрой и эффективной обработки средних и небольших участков. - **Штанга:** Прямая, что позволяет с легкостью обрабатывать труднодоступные места и выполнять работы с высокой точностью. - **Страна производителя:** Япония – гарант качества и высоких технологий, применяемых в производстве. - **Бренд:** Makita – известен по всему миру как производитель надежных садовых инструментов. - **Мощность электрического двигателя:** 280 Вт, достаточная для выполнения всех стандартных задач по подстриганию травы. Этот триммер от Makita станет отличным помощником в содержании вашего участка в идеальном состоянии, сочетая в себе высокоэффективные технологические решения и эргономичный дизайн.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Комплектация
Косильная головка Makita 191Y39-5, наплечный ремень, шестигранный ключ. аккумулятор 3 Ач (1 шт.), зарядное устройство (DC18RC).
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
1.65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Япония
Описание
Триммеры и мотокосы Makita – это надежное оборудование для ухода за садом и приусадебным участком, известное своим качеством и долговечностью. Данная модель предоставляет пользователям возможность удобно и эффективно справляться с задачами по уходу за травяными покрытиями. Основные характеристики: - **Вес:** Легкий и удобный в использовании, его вес составляет всего 2,3 кг, что снижает нагрузку на руки и спину при длительной работе. - **Колеса:** Отсутствуют, что делает триммер маневренным и идеальным для работы в местах с ограниченным пространством или на склонах. - **Расположение двигателя:** Двигатель расположен в нижней части, что способствует лучшему балансу и удобству использования. - **Ручка:** D-образная ручка обеспечивает комфортный хват и полный контроль над инструментом, что особенно важно при длительных работах. - **Тип двигателя:** Аккумуляторный, который позволяет избежать привязки к источнику питания и обеспечивает свободу передвижения. - **Ширина скашивания:** 26 см, оптимальная ширина для быстрой и эффективной обработки средних и небольших участков. - **Штанга:** Прямая, что позволяет с легкостью обрабатывать труднодоступные места и выполнять работы с высокой точностью. - **Страна производителя:** Япония – гарант качества и высоких технологий, применяемых в производстве. - **Бренд:** Makita – известен по всему миру как производитель надежных садовых инструментов. - **Мощность электрического двигателя:** 280 Вт, достаточная для выполнения всех стандартных задач по подстриганию травы. Этот триммер от Makita станет отличным помощником в содержании вашего участка в идеальном состоянии, сочетая в себе высокоэффективные технологические решения и эргономичный дизайн.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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