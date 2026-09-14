Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
280
Диаметр лески
1.65 мм
Ширина скашивания (max), см
26
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732571
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Триммеры и мотокосы Makita – это надежное оборудование для ухода за садом и приусадебным участком, известное своим качеством и долговечностью. Данная модель предоставляет пользователям возможность удобно и эффективно справляться с задачами по уходу за травяными покрытиями.
Основные характеристики:
- **Вес:** Легкий и удобный в использовании, его вес составляет всего 2,3 кг, что снижает нагрузку на руки и спину при длительной работе.
- **Колеса:** Отсутствуют, что делает триммер маневренным и идеальным для работы в местах с ограниченным пространством или на склонах.
- **Расположение двигателя:** Двигатель расположен в нижней части, что способствует лучшему балансу и удобству использования.
- **Ручка:** D-образная ручка обеспечивает комфортный хват и полный контроль над инструментом, что особенно важно при длительных работах.
- **Тип двигателя:** Аккумуляторный, который позволяет избежать привязки к источнику питания и обеспечивает свободу передвижения.
- **Ширина скашивания:** 26 см, оптимальная ширина для быстрой и эффективной обработки средних и небольших участков.
- **Штанга:** Прямая, что позволяет с легкостью обрабатывать труднодоступные места и выполнять работы с высокой точностью.
- **Страна производителя:** Япония – гарант качества и высоких технологий, применяемых в производстве.
- **Бренд:** Makita – известен по всему миру как производитель надежных садовых инструментов.
- **Мощность электрического двигателя:** 280 Вт, достаточная для выполнения всех стандартных задач по подстриганию травы.
Этот триммер от Makita станет отличным помощником в содержании вашего участка в идеальном состоянии, сочетая в себе высокоэффективные технологические решения и эргономичный дизайн.
Триммеры и мотокосы Makita – это надежное оборудование для ухода за садом и приусадебным участком, известное своим качеством и долговечностью. Данная модель предоставляет пользователям возможность удобно и эффективно справляться с задачами по уходу за травяными покрытиями.
Основные характеристики:
- **Вес:** Легкий и удобный в использовании, его вес составляет всего 2,3 кг, что снижает нагрузку на руки и спину при длительной работе.
- **Колеса:** Отсутствуют, что делает триммер маневренным и идеальным для работы в местах с ограниченным пространством или на склонах.
- **Расположение двигателя:** Двигатель расположен в нижней части, что способствует лучшему балансу и удобству использования.
- **Ручка:** D-образная ручка обеспечивает комфортный хват и полный контроль над инструментом, что особенно важно при длительных работах.
- **Тип двигателя:** Аккумуляторный, который позволяет избежать привязки к источнику питания и обеспечивает свободу передвижения.
- **Ширина скашивания:** 26 см, оптимальная ширина для быстрой и эффективной обработки средних и небольших участков.
- **Штанга:** Прямая, что позволяет с легкостью обрабатывать труднодоступные места и выполнять работы с высокой точностью.
- **Страна производителя:** Япония – гарант качества и высоких технологий, применяемых в производстве.
- **Бренд:** Makita – известен по всему миру как производитель надежных садовых инструментов.
- **Мощность электрического двигателя:** 280 Вт, достаточная для выполнения всех стандартных задач по подстриганию травы.
Этот триммер от Makita станет отличным помощником в содержании вашего участка в идеальном состоянии, сочетая в себе высокоэффективные технологические решения и эргономичный дизайн.
Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер электрический Makita DUR193RF аккум. 280Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска