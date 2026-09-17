Триммер Maxpiler MET-2000C
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Характеристики
Описание товара Триммер Maxpiler MET-2000C
Триммер электрический MET-2000C — мощный, компактный, мобильный и легкий инструмент для кошения травы и сорняков на садовом или приусадебном участке. Подходит для кошения газонной, высокой и средней травы, а также для подравнивания и подрезания кромок газона. При установке металлического трехлопастного диска можно скашивать толстые и сухие сорняки, молодой кустарник. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера, защита от случайного включения и прочный защитный кожух - безопасность использования. Полуавтоматическая подача лески, наплечный ремень и регулируемая дополнительная рукоятка "велосипедного" типа обеспечивают удобное и комфортное использование.
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Теги товара: Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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