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Триммер Maxpiler MET-2000C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Maxpiler MET-2000C

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Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 3
Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический, щеточный
Ширина скашивания
38
Диаметр лески
1.6 — 2 мм
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 1
  • Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 2
  • Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 3
  • Триммер Maxpiler MET-2000C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743100
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Комплектация
Электропривод газонокосилки, Штанга с редуктором, Бобина с леской, Защитный кожух с комплектом крепежа, Дополнительная рукоятка, Ремень, Руководство по эксплуатации, Упаковка
Тип двигателя
электрический, щеточный
Уровень шума
96
Ширина скашивания
38
Диаметр лески
1.6 — 2 мм
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х22х12
Вес, кг.
6.32

Описание товара Триммер Maxpiler MET-2000C

Триммер электрический MET-2000C — мощный, компактный, мобильный и легкий инструмент для кошения травы и сорняков на садовом или приусадебном участке. Подходит для кошения газонной, высокой и средней травы, а также для подравнивания и подрезания кромок газона. При установке металлического трехлопастного диска можно скашивать толстые и сухие сорняки, молодой кустарник. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера, защита от случайного включения и прочный защитный кожух - безопасность использования. Полуавтоматическая подача лески, наплечный ремень и регулируемая дополнительная рукоятка "велосипедного" типа обеспечивают удобное и комфортное использование.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер Maxpiler MET-2000C




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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Комплектация
Электропривод газонокосилки, Штанга с редуктором, Бобина с леской, Защитный кожух с комплектом крепежа, Дополнительная рукоятка, Ремень, Руководство по эксплуатации, Упаковка
Тип двигателя
электрический, щеточный
Уровень шума
96
Ширина скашивания
38
Диаметр лески
1.6 — 2 мм
Колеса
нет
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер электрический MET-2000C — мощный, компактный, мобильный и легкий инструмент для кошения травы и сорняков на садовом или приусадебном участке. Подходит для кошения газонной, высокой и средней травы, а также для подравнивания и подрезания кромок газона. При установке металлического трехлопастного диска можно скашивать толстые и сухие сорняки, молодой кустарник. Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера, защита от случайного включения и прочный защитный кожух - безопасность использования. Полуавтоматическая подача лески, наплечный ремень и регулируемая дополнительная рукоятка "велосипедного" типа обеспечивают удобное и комфортное использование.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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