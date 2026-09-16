Триммер-коса аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 40 В (2x20В), 430 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-4043)
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
43
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723111
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
43
Скорость вращения ножа
7800
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.76х0.75х0.48
Вес, кг.
4.9
Описание товара Триммер-коса аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 40 В (2x20В), 430 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-4043)
Мощный, универсальный и производительный аккумуляторный триммер-коса системы LMS — идеальный инструмент для качественного ухода за вашим участком. С верхним расположением двигателя и удобной велосипедной рукояткой, он обеспечивает отличную маневренность и комфорт в работе. Оснащенный полуавтоматической катушкой, этот триммер может работать с леской диаметром 2.4 мм, а так же ножом или диском, что позволяет эффективно справляться с любой растительностью. С помощью двух аккумуляторов системы LMS, он обеспечивает высочайшую мощность и производительность, делая его незаменимым помощником в саду.
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Теги товара: Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
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Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина скашивания
43
Скорость вращения ножа
7800
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Мощный, универсальный и производительный аккумуляторный триммер-коса системы LMS — идеальный инструмент для качественного ухода за вашим участком. С верхним расположением двигателя и удобной велосипедной рукояткой, он обеспечивает отличную маневренность и комфорт в работе. Оснащенный полуавтоматической катушкой, этот триммер может работать с леской диаметром 2.4 мм, а так же ножом или диском, что позволяет эффективно справляться с любой растительностью. С помощью двух аккумуляторов системы LMS, он обеспечивает высочайшую мощность и производительность, делая его незаменимым помощником в саду.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, U-образная (велосипедная)
Триммер-коса аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 40 В (2x20В), 430 мм, без АКБ (LMS), (ТАБ-4043) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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