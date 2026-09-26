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Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444)

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Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 1
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 2
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 3
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 4
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 5
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 6
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 7
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 8
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 9
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 10
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 11
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 12
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 13
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 14
Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 1
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 2
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 3
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 4
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 5
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 6
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 7
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 8
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 9
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 10
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 11
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 12
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 13
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 14
  • Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 880 руб.  13 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338754
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
двигатель в сборе с рукояткой управления, трансмиссионный узел (вал) в сборе, рукоятка (левая часть), плечевой ремень, защитный кожух с крепежной планкой, триммерная катушка, 3х лопастной металлический нож, зип комплект для установки триммерного ножа, канистра для приготовления топливной смеси, инструкция по эксплуатации
Особенности
толщина лески 2.4-3.0 мм, ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.1
Антивибрационная система
да
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.45х0.23
Вес, кг.
9.98

Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444)

Мощный универсальный триммер РТ 553 с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Обладает современным дизайном, усиленным корпусом двигателя, жестким трансмиссионным валом. При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Обладает высокой производительностью и отличнным тяговым усилием. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Благодаря праймеру осуществляется легкий старт, а системе Easy Start - плавный легкий запуск без рывков. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр. Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 553 (250108444)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
двигатель в сборе с рукояткой управления, трансмиссионный узел (вал) в сборе, рукоятка (левая часть), плечевой ремень, защитный кожух с крепежной планкой, триммерная катушка, 3х лопастной металлический нож, зип комплект для установки триммерного ножа, канистра для приготовления топливной смеси, инструкция по эксплуатации
Особенности
толщина лески 2.4-3.0 мм, ширина скашивания ножом - 25.5 см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Топливный бак, л
1.1
Антивибрационная система
да
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
44
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
52 см3
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный универсальный триммер РТ 553 с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Обладает современным дизайном, усиленным корпусом двигателя, жестким трансмиссионным валом. При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников. Обладает высокой производительностью и отличнным тяговым усилием. Триммер оснащен эргономичным ранцевым ремнем. Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Благодаря праймеру осуществляется легкий старт, а системе Easy Start - плавный легкий запуск без рывков. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр. Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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Отзывы


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