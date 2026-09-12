Бензиновый триммер GGT-2000 4Т (четырёхтактный) Huter
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер GGT-2000 4Т (четырёхтактный) Huter
Легкий бензиновый триммер HUTER GGT-2000 4T оснащен четырехтактным двигателем мощностью 2,7 л. с, с воздушным охлаждением. Чтобы было просто отследить расход топлива, триммер оборудован полупрозрачным топливным баком объемом до 1,2 л. Триммер оборудован неразборным жёстким приводным валом. Система гашения вибраций дает возможность дольше работать, не уставая. Благодаря защитному кожуху скошенная трава не попадает на одежду. Для комфортной и продолжительной работы есть удобная велосипедная рукоятка. В комплектацию бензинового триммера Huter GGT-2000 4T входит катушка с леской, нож для более высокой и плотной травы.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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