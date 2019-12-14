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Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400

2 Отзывы
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Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
6 610 руб.  8 613 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182329
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х21х13
Вес, кг.
5.4

Описание товара Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400

Мощный электротриммер. Предназначен для стрижки и подравнивания газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на небольшом приусадебном участке. Элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Напряжение 220-230 В.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400

Источник: Яндекс Маркет
14.12.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Мощный,простота конструкции, разъемная штанга, качество сборки. Нож в комплекте

Недостатки:
нет кнопки фиксации включения, после продолжительного кошения рука устает держать кнопку
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2019
german

Достоинства:
Достойный апарат за свои деньги



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный электротриммер. Предназначен для стрижки и подравнивания газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на небольшом приусадебном участке. Элементы управления встроены в эргономичную рукоятку. Напряжение 220-230 В.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Мощный,простота конструкции, разъемная штанга, качество сборки. Нож в комплекте

Недостатки:
нет кнопки фиксации включения, после продолжительного кошения рука устает держать кнопку
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2019
german

Достоинства:
Достойный апарат за свои деньги


Триммер электрический Patriot ET 1200 250304400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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