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Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639

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Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 1
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 2
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 3
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 4
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 5
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 6
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 7
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 8
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 9
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 10
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 11
Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Диаметр лески
1.65 мм
Ширина скашивания (max), см
27
Обороты двигателя
9800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 1
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 2
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 3
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 4
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 5
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 6
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 7
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 8
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 9
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 10
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 11
  • Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727191
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с леской; Упаковка.
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
1.65 мм
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
27
Обороты двигателя
9800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х14х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639

Электрический триммер Ryobi RLT5127 5133003639 используется для скашивания травы и подравнивания кромки газона. Защитный кожух оберегает цветы и прочие предметы от повреждений. Телескопическая штанга позволяет подбирать оптимальную длину в зависимости от роста оператора. Угол наклона двигателя можно регулировать.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху

Отзывы о товаре Триммер с леской Ryobi RLT5127 5133003639




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер; Шпуля с леской; Упаковка.
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
500
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
1.65 мм
Уровень шума, дБ
77
Ширина скашивания (max), см
27
Обороты двигателя
9800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер Ryobi RLT5127 5133003639 используется для скашивания травы и подравнивания кромки газона. Защитный кожух оберегает цветы и прочие предметы от повреждений. Телескопическая штанга позволяет подбирать оптимальную длину в зависимости от роста оператора. Угол наклона двигателя можно регулировать.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель сверху
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Доставка
Отзывы


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