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Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700

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Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 1
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 2
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 3
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 4
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 5
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 6
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 7
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 8
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 9
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 10
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коса
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 1
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 2
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 3
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 4
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 5
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 6
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 7
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 8
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 9
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 10
  • Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700
7 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации
Особенности
крепление М10х1.25 LH
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х23х11
Вес, кг.
6.5

Описание товара Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700

Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Коса
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации
Особенности
крепление М10х1.25 LH
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1700
Ширина скашивания
42
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры добраться до самых труднодоступных мест


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коса сетевая STEHER 1700 Вт SEB-42-1700 – стоимость товара 7380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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