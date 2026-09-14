Top.Mail.Ru
Триммер бензиновый Champion T528S-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер бензиновый Champion T528S-2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер бензиновый Champion T528S-2 - фото 1
Триммер бензиновый Champion T528S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
  • Триммер бензиновый Champion T528S-2 - фото 1
  • Триммер бензиновый Champion T528S-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
7 470 руб.  14 985 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Champion T528S-2
7 470 руб. -50%
14 985 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.4х0.4х0.1х0.1
Вес, кг.
6.7

Описание товара Триммер бензиновый Champion T528S-2

Триммер CHAMPION T528S-2 – незаменимый помощник для ухода за дачным участком и придомовой территорией. Плечевой ремень равномерно распределяет вес и обеспечивает продолжительную работу без преждевременной усталости. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортно в процессе эксплуатации. Полупрозрачный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Champion T528S-2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер CHAMPION T528S-2 – незаменимый помощник для ухода за дачным участком и придомовой территорией. Плечевой ремень равномерно распределяет вес и обеспечивает продолжительную работу без преждевременной усталости. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортно в процессе эксплуатации. Полупрозрачный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Триммер бензиновый Champion T528S-2 - по цене 7470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...