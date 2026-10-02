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Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One

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Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 5
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 6
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 7
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 8
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 9
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 10
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 11
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 12
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Мощность электрического двигателя
1840
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 1
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 2
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 3
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 4
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 5
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 6
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 7
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 8
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 9
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 10
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 11
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 12
  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 800 руб.  10 738 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One
7 800 руб. -27%
10 738 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, канистра, ключ шестигранный, набор ключей и крепежа, плечевой ремень, режущий нож, универсальный ключ
Особенности
защитный кожух
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
107
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х32
Вес, кг.
9.54

Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One

Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One (1+1) предназначен для ухода за газонами, садами и другими зелеными зонами. Он отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Сфера применения и преимущества триммера бензинового Патриот PT 443 The One (1+1) Идеально подходит для обрезки газонов, кустарников, травы и других растительных элементов. Отличается следующими достоинствами: Обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую скорость вращения лески или ножа, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Имеет регулируемую высоту ручки и удобную систему запуска, что обеспечивает комфортное использование. Оснащен защитным кожухом, который обеспечивает безопасность при работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, канистра, ключ шестигранный, набор ключей и крепежа, плечевой ремень, режущий нож, универсальный ключ
Особенности
защитный кожух
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
107
Развернуть
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One (1+1) предназначен для ухода за газонами, садами и другими зелеными зонами. Он отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Сфера применения и преимущества триммера бензинового Патриот PT 443 The One (1+1) Идеально подходит для обрезки газонов, кустарников, травы и других растительных элементов. Отличается следующими достоинствами: Обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую скорость вращения лески или ножа, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Имеет регулируемую высоту ручки и удобную систему запуска, что обеспечивает комфортное использование. Оснащен защитным кожухом, который обеспечивает безопасность при работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - этот товар вы можете купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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