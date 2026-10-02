Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Мощность электрического двигателя
1840
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%7 800 руб. 10 738 руб.
В наличии
Код товара: 266699
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 800 руб. -27%
10 738 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, канистра, ключ шестигранный, набор ключей и крепежа, плечевой ремень, режущий нож, универсальный ключ
Особенности
защитный кожух
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
107
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х32
Вес, кг.
9.54
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One (1+1) предназначен для ухода за газонами, садами и другими зелеными зонами. Он отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Сфера применения и преимущества триммера бензинового Патриот PT 443 The One (1+1) Идеально подходит для обрезки газонов, кустарников, травы и других растительных элементов. Отличается следующими достоинствами: Обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую скорость вращения лески или ножа, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Имеет регулируемую высоту ручки и удобную систему запуска, что обеспечивает комфортное использование. Оснащен защитным кожухом, который обеспечивает безопасность при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитТриммер бензиновый Зубр КРБ-430
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитТриммер бензиновый STEHER BT-2500, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 7 760 руб. 10 613 руб.1940 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T256-2
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 1700Вт, ш/с 42см, (КСВ-42-1700)
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитТриммер бензиновый Ресанта БТР-1300Р
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитТриммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, 1 АКБ LMS ...
-
В наличииЦена 8 190 руб. 12 063 руб.2048 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т433S-2
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1000, 1 кВт
-
В наличииЦена 8 260 руб. 22 000 руб.2065 руб. в СплитТриммер электрический Makita UR3501
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-1300, 1.3 кВт
-
В наличииЦена 8 400 руб. 16 635 руб.2100 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion Т523S-2
-
В наличииЦена 8 580 руб.2145 руб. в СплитТриммер MaxPiler MCT20-250
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, канистра, ключ шестигранный, набор ключей и крепежа, плечевой ремень, режущий нож, универсальный ключ
Особенности
защитный кожух
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
107
Развернуть
Ширина скашивания (max), см
44
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One (1+1) предназначен для ухода за газонами, садами и другими зелеными зонами. Он отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Сфера применения и преимущества триммера бензинового Патриот PT 443 The One (1+1) Идеально подходит для обрезки газонов, кустарников, травы и других растительных элементов. Отличается следующими достоинствами: Обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую скорость вращения лески или ножа, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Имеет регулируемую высоту ручки и удобную систему запуска, что обеспечивает комфортное использование. Оснащен защитным кожухом, который обеспечивает безопасность при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, прямая
Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One - этот товар вы можете купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 443 The One