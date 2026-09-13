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Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 8
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 9
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 10
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 11
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 12
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 13
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 14
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 15
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 16
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 17
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 18
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 19
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 20
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 21
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 22
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Обороты двигателя
7500
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 8
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 9
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 10
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 11
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 12
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 13
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 14
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 15
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 16
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 17
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 18
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 19
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 20
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 21
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 22
  • Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716928
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Обороты двигателя
7500
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х27х12
Вес, кг.
6.14

Описание товара Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож



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Отзывы о товаре Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Обороты двигателя
7500
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер электрический Starwind SBG-300.20-4.4 аккум. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Отзывы


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