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Триммер MaxPiler MET-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер MaxPiler MET-600

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Триммер MaxPiler MET-600 - фото 3
Триммер MaxPiler MET-600 - фото 4
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Триммер MaxPiler MET-600 - фото 6
Триммер MaxPiler MET-600 - фото 7
Триммер MaxPiler MET-600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
600
Ширина скашивания
30
Диаметр лески
1.6
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 1
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 2
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 3
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 4
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 5
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 6
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 7
  • Триммер MaxPiler MET-600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743099
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Комплектация
Триммер в частично собранном состоянии, Кожух защитный, Направляющее колесо, Комплект крепежа, Дополнительная рукоятка, Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
600
Уровень шума
78.4
Ширина скашивания
30
Диаметр лески
1.6
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х26х11
Вес, кг.
3.48

Описание товара Триммер MaxPiler MET-600

Триммер электрический MET-600 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Регулировка угла наклона двигателя позволяет выбрать наиболее удобный угол кошения в зависимости от ландшафта, а поворот рукоятки на 90* и направляющее колесо для удобной подрезки краев газонов вдоль дорожек, бордюров или клумб.. Телескопическая штанга позволяет компактно хранить и перевозить изделие, а также удобно настроить триммер под свой рост.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер MaxPiler MET-600




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Комплектация
Триммер в частично собранном состоянии, Кожух защитный, Направляющее колесо, Комплект крепежа, Дополнительная рукоятка, Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
щеточный, аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
600
Уровень шума
78.4
Ширина скашивания
30
Диаметр лески
1.6
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер электрический MET-600 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Регулировка угла наклона двигателя позволяет выбрать наиболее удобный угол кошения в зависимости от ландшафта, а поворот рукоятки на 90* и направляющее колесо для удобной подрезки краев газонов вдоль дорожек, бордюров или клумб.. Телескопическая штанга позволяет компактно хранить и перевозить изделие, а также удобно настроить триммер под свой рост.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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