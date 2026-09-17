Триммер MaxPiler MET-600
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Характеристики
Описание товара Триммер MaxPiler MET-600
Триммер электрический MET-600 отлично подойдет для работы на небольших участках. Его отличает небольшой размер и вес и низкий уровень шума и вибрации, благодаря чему он подходит практически любому пользователю. Триммер удобен для работы в труднодоступных местах, кошения участков небольшой площади, обкашивания газонов, вокруг деревьев, дорожек, лестниц и обработки кромок газона после кошения газонокосилкой. Регулировка угла наклона двигателя позволяет выбрать наиболее удобный угол кошения в зависимости от ландшафта, а поворот рукоятки на 90* и направляющее колесо для удобной подрезки краев газонов вдоль дорожек, бордюров или клумб.. Телескопическая штанга позволяет компактно хранить и перевозить изделие, а также удобно настроить триммер под свой рост.
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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