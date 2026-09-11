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Триммер садовый электрический Champion ET1200A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый электрический Champion ET1200A

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Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 1
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 2
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 3
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 4
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 5
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 6
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 7
Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Диаметр лески
2.4
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 1
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 2
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 3
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 4
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 5
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 6
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 7
  • Триммер садовый электрический Champion ET1200A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
6 220 руб.  9 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55572
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Комплектация
Катушка с леской; 4-лопастной нож; Плечевой ремень.
Особенности
ширина кошения ножом - 23 см, толщина лески - 1.6-2.4
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Количество аккумуляторов в комплекте
без АКБ
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
5

Описание товара Триммер садовый электрический Champion ET1200A

Триммер электрический Champion ET 1200 A - предназначен для скашивания любой травы, кустов, мелкорослых деревьев. Комплектован металлическим диском и профессиональной катушкой с леской (2.4мм). Мощный двигатель 1200 ватт расположен в верхней части триммера, поэтому всегда остается чистым и позволяет косить даже влажную траву. Триммер Champion ET 1200 A имеет следующие преимущества перед конкурентами: наличие редуктора, прямая штанга! Редуктор уменьшает обороты, но увеличивает крутящий момент, что позволят бороться с высокой травой или кустарником без усилий и повторных прокосов.
Прямая штанга значительно увеличивает ресурс приводного вала косы. У триммера двигатель имеет двойную изоляцию обмотки, что увеличивает надежность и долговечность. У триммера Champion ET 1200 A плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает нагрузку на электросеть. Двигатель находиться в алюминиевом блоке, который быстрее отводит от него тепло, что позволяет дольше работать косой без перерыва. Триммер Champion ET 1200 A разборный, что позволяет с легкостью перевозить его своим ходом или в багажнике любого авто. Регулируемая, мягкая рукоятка управления понижает вибрацию.Рассчитан на площадь не более 12 соток.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический Champion ET1200A




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Комплектация
Катушка с леской; 4-лопастной нож; Плечевой ремень.
Особенности
ширина кошения ножом - 23 см, толщина лески - 1.6-2.4
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Количество аккумуляторов в комплекте
без АКБ
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4
Уровень шума, дБ
98
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Развернуть
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер электрический Champion ET 1200 A - предназначен для скашивания любой травы, кустов, мелкорослых деревьев. Комплектован металлическим диском и профессиональной катушкой с леской (2.4мм). Мощный двигатель 1200 ватт расположен в верхней части триммера, поэтому всегда остается чистым и позволяет косить даже влажную траву. Триммер Champion ET 1200 A имеет следующие преимущества перед конкурентами: наличие редуктора, прямая штанга! Редуктор уменьшает обороты, но увеличивает крутящий момент, что позволят бороться с высокой травой или кустарником без усилий и повторных прокосов.
Прямая штанга значительно увеличивает ресурс приводного вала косы. У триммера двигатель имеет двойную изоляцию обмотки, что увеличивает надежность и долговечность. У триммера Champion ET 1200 A плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает нагрузку на электросеть. Двигатель находиться в алюминиевом блоке, который быстрее отводит от него тепло, что позволяет дольше работать косой без перерыва. Триммер Champion ET 1200 A разборный, что позволяет с легкостью перевозить его своим ходом или в багажнике любого авто. Регулируемая, мягкая рукоятка управления понижает вибрацию.Рассчитан на площадь не более 12 соток.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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