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Триммер садовый электрический Champion ET1004A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый электрический Champion ET1004A

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Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 1
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 2
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 3
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 4
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 5
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 6
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 7
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 8
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 9
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 10
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 11
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 12
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 13
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 14
Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1000
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 1
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 2
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 3
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 4
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 5
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 6
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 7
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 8
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 9
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 10
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 11
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 12
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 13
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 14
  • Триммер садовый электрический Champion ET1004A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 970 руб.  9 363 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55571
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер
Комплектация
леска (1.6 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина кошения ножом - 23 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1000
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
100
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
4

Описание товара Триммер садовый электрический Champion ET1004A

Электрический триммер Champion сочетает компактность и мощность — 1000 Вт двигателя хватит даже для густой травы на участке. Верхнее расположение двигателя облегчает работу, а облегчённый вес 5,5 кг позволяет стричь газон длительное время без усталости. Прямая штанга гарантирует удобный доступ к труднодоступным местам и аккуратные края газона. Антивибрационная система заметно повышает комфорт при длительной стрижке. Ширина скашивания 43 см позволяет быстро обрабатывать большие площади. Модель отлично подойдёт тем, кто хочет сэкономить силы и время при наведении порядка в саду.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический Champion ET1004A




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер
Комплектация
леска (1.6 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина кошения ножом - 23 см
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1000
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
100
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер Champion сочетает компактность и мощность — 1000 Вт двигателя хватит даже для густой травы на участке. Верхнее расположение двигателя облегчает работу, а облегчённый вес 5,5 кг позволяет стричь газон длительное время без усталости. Прямая штанга гарантирует удобный доступ к труднодоступным местам и аккуратные края газона. Антивибрационная система заметно повышает комфорт при длительной стрижке. Ширина скашивания 43 см позволяет быстро обрабатывать большие площади. Модель отлично подойдёт тем, кто хочет сэкономить силы и время при наведении порядка в саду.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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Отзывы


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