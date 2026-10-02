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Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)

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Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 1
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 2
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 3
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 4
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 5
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 6
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 7
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 8
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 9
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 10
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 11
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 12
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 13
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 14
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 15
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 16
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 17
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 18
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
42
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 1
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 2
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 3
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 4
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 5
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 6
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 7
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 8
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 9
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 10
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 11
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 12
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 13
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 14
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 15
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 16
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 17
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 18
  • Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)
6 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
Триммер бензиновый - 1 штКатушка - 1 штПильный диск 40Т - 1 штДвухплечевой ремень с защитой бедра - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штНабор крепежа - 1 штНабор инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штДозатор для приготовления топливной смеси - 1 штЛеска диаметром 2 мм - 1 шт
Особенности
Разъемная штанга; полуавтоматическая система подачи лески; праймер
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
42
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х33х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)

Бензиновый триммер Denzel DT-52S 96227 с двигателем мощностью 3 л.с. и объемом 52 см?, с разъемной штангой, поставляется комплектом из 2 частей и предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями — полыни, крапивы, лебеды, борщевика. Справляется также со срезанием кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Удобен для работы с мокрой травой и в труднодоступных местах. В комплекте катушка с леской и пильный диск, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно.

Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.

Преимущества

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер бензиновый
Комплектация
Триммер бензиновый - 1 штКатушка - 1 штПильный диск 40Т - 1 штДвухплечевой ремень с защитой бедра - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штНабор крепежа - 1 штНабор инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штДозатор для приготовления топливной смеси - 1 штЛеска диаметром 2 мм - 1 шт
Особенности
Разъемная штанга; полуавтоматическая система подачи лески; праймер
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
110
Ширина скашивания (max), см
42
Развернуть
Рабочий объём двигателя
52
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый триммер Denzel DT-52S 96227 с двигателем мощностью 3 л.с. и объемом 52 см?, с разъемной штангой, поставляется комплектом из 2 частей и предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе с жесткими древовидными стеблями — полыни, крапивы, лебеды, борщевика. Справляется также со срезанием кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Удобен для работы с мокрой травой и в труднодоступных местах. В комплекте катушка с леской и пильный диск, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно.

Испытаниями подтверждена возможность безотказной работы на протяжении не менее 80 часов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Denzel DT 52S (96227) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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