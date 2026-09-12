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ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)

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ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 1
ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 2
ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 3
ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 4
ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 5
ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1300
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 1
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 2
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 3
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 4
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 5
  • ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658381
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности 1 экз., руководство по эксплуатации 1 экз., упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1300
Уровень шума
92
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Скорость вращения ножа
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х22х12
Вес, кг.
2.45

Описание товара ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)

Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновой косе: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси Мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Регулируемая по высоте дополнительная рукоятка



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, плечевой ремень, защитный кожух, дополнительная рукоятка, набор крепежа, ключ, нож, катушка с леской, инструкции по безопасности 1 экз., руководство по эксплуатации 1 экз., упаковка
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1300
Уровень шума
92
Ширина скашивания
38
Обороты двигателя
7000
Скорость вращения ножа
7000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный инструмент на участке. Способна заменить газонокосилку и триммер, так как оснащается катушкой с леской (для мягкой растительности) и ножом (для грубой растительности). Большая мощность двигателя позволяет косить довольно густую и грубую растительность, а небольшие размеры - добраться до самых труднодоступных мест. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Отличная замена газонокосилке при небольшой площади газона Прекрасная альтернатива бензиновой косе: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси Мощный двигатель, леска диметром 2 мм или режущий нож позволят косить даже самую грубую растительность, вплоть до кустов Возможность установки двух видов режущего инструмента - лески и ножа - делают изделие универсальным Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок Идеальная развесовка (благодаря верхнему расположению двигателя) и плечевой ремень увеличивают маневренность и облегчают эксплуатацию Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески Регулируемая по высоте дополнительная рукоятка


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Отзывы


ЗУБР 1300 Вт, ш/с 38 см, сетевой триммер (КСВ-38-1300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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