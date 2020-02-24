Top.Mail.Ru
Бензиновый триммер Huter GGT-800T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый триммер Huter GGT-800T

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый триммер Huter GGT-800T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35614
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.23х0.47х0.37
Вес, кг.
8.15

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-800T

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.10 л.с. 
Рабочий объем26 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7.1 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-800T

Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Дана Давыдкина

Достоинства:
Выбором и покупкой довольна. Мне хватает всего, сработалась с газонокосилкой отлично.)) Легкий, экономичный аппарат рекомендую всем!

Недостатки:
Перерабатывать с триммером не получается - при перегреве двигатель может заглохнуть, и пока он не остынет попытки завести проходят в пустую.

Комментарий:
Весь прошлый сезон пользовалась триммером. Да, именно из-за небольшого веса, я с легкостью справлялась весь сезон самостоятельно без помощников. Самые распространенные работы: уничтожение бурьяна с участка. Никаких поломок за сезон не произошло. Хотя трава, знаете ли растет быстро, следовательно и работал аппарат у меня часто. Ну а вообще, рекомендую абсолютно всем, перед началом работы триммера прочитать инструкцию. Тогда аппарат уж точно прослужит лишних 3-4 года!)) Также отмечу низкую стоимость этого триммера и довольно интересный дизайн.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.10 л.с. 
Рабочий объем26 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7.1 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Дана Давыдкина

Достоинства:
Выбором и покупкой довольна. Мне хватает всего, сработалась с газонокосилкой отлично.)) Легкий, экономичный аппарат рекомендую всем!

Недостатки:
Перерабатывать с триммером не получается - при перегреве двигатель может заглохнуть, и пока он не остынет попытки завести проходят в пустую.

Комментарий:
Весь прошлый сезон пользовалась триммером. Да, именно из-за небольшого веса, я с легкостью справлялась весь сезон самостоятельно без помощников. Самые распространенные работы: уничтожение бурьяна с участка. Никаких поломок за сезон не произошло. Хотя трава, знаете ли растет быстро, следовательно и работал аппарат у меня часто. Ну а вообще, рекомендую абсолютно всем, перед началом работы триммера прочитать инструкцию. Тогда аппарат уж точно прослужит лишних 3-4 года!)) Также отмечу низкую стоимость этого триммера и довольно интересный дизайн.


Бензиновый триммер Huter GGT-800T – стоимость товара 10070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...