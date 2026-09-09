Триммер Makita UR3500
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Характеристики
Описание товара Триммер Makita UR3500
Триммер Makita — отличный помощник для аккуратного ухода за газоном и участком. Мощный электрический двигатель на 700 Вт обеспечивает уверенную работу даже с плотной травой, а скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый результат. Благодаря ширине скашивания 35 см удастся обработать большую площадь за меньшее время. Удобная J-образная ручка и изогнутая штанга делают работу комфортной и позволяют легко маневрировать между клумбами и кустами. Верхнее расположение двигателя снижает нагрузку на руки, а антивибрационная система помогает дольше работать без усталости. Уровень шума 96 дБ — для спокойной и продуктивной работы на участке.
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Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху
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Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху
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