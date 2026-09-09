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Триммер Makita UR3500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Makita UR3500

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Триммер Makita UR3500 - фото 2
Триммер Makita UR3500 - фото 3
Триммер Makita UR3500 - фото 4
Триммер Makita UR3500 - фото 5
Триммер Makita UR3500 - фото 6
Триммер Makita UR3500 - фото 7
Триммер Makita UR3500 - фото 8
Триммер Makita UR3500 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
700
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
  • Триммер Makita UR3500 - фото 1
  • Триммер Makita UR3500 - фото 2
  • Триммер Makita UR3500 - фото 3
  • Триммер Makita UR3500 - фото 4
  • Триммер Makita UR3500 - фото 5
  • Триммер Makita UR3500 - фото 6
  • Триммер Makita UR3500 - фото 7
  • Триммер Makita UR3500 - фото 8
  • Триммер Makita UR3500 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 020 руб.  13 199 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269823
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммерная головка, защитный кожух, наплечный ремень, ключ, упаковка
Особенности
полуавтоматическая подача лески, гибкий приводной вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
700
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.31х0.11
Вес, кг.
6.48

Описание товара Триммер Makita UR3500

Триммер Makita — отличный помощник для аккуратного ухода за газоном и участком. Мощный электрический двигатель на 700 Вт обеспечивает уверенную работу даже с плотной травой, а скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый результат. Благодаря ширине скашивания 35 см удастся обработать большую площадь за меньшее время. Удобная J-образная ручка и изогнутая штанга делают работу комфортной и позволяют легко маневрировать между клумбами и кустами. Верхнее расположение двигателя снижает нагрузку на руки, а антивибрационная система помогает дольше работать без усталости. Уровень шума 96 дБ — для спокойной и продуктивной работы на участке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер Makita UR3500




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммерная головка, защитный кожух, наплечный ремень, ключ, упаковка
Особенности
полуавтоматическая подача лески, гибкий приводной вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
700
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7200
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
J-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Makita — отличный помощник для аккуратного ухода за газоном и участком. Мощный электрический двигатель на 700 Вт обеспечивает уверенную работу даже с плотной травой, а скорость вращения 7200 об/мин гарантирует быстрый результат. Благодаря ширине скашивания 35 см удастся обработать большую площадь за меньшее время. Удобная J-образная ручка и изогнутая штанга делают работу комфортной и позволяют легко маневрировать между клумбами и кустами. Верхнее расположение двигателя снижает нагрузку на руки, а антивибрационная система помогает дольше работать без усталости. Уровень шума 96 дБ — для спокойной и продуктивной работы на участке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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