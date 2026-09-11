Триммер бензиновый PATRIOT PT 545 XT(1+1) 2.5 л.с.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Ширина скашивания
42
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%12 620 руб. 17 988 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, полуавтоматическая катушка Comfort, 3-х лопастной нож, диск 40-зубый пильный, ранцевый плечевой ремень, защитный кожух, инструкция по эксплуатации, упаковка
Особенности
ширина скашивания ножом: 25.5 см см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
42
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х25
Вес, кг.
10.1
Описание товара Триммер бензиновый PATRIOT PT 545 XT(1+1) 2.5 л.с.
Бензиновый триммер PATRIOT PT 545 XT 1+1 250106221 применяется для скашивания сухостоя, жесткой травы, небольших кустарников. Оснащен передовой системой антивибрации, что гарантирует комфорт при эксплуатации. Велосипедная рукоятка способствует точному ведению инструмента. Ранцевый ремень служит для удобства при длительной работе.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, полуавтоматическая катушка Comfort, 3-х лопастной нож, диск 40-зубый пильный, ранцевый плечевой ремень, защитный кожух, инструкция по эксплуатации, упаковка
Особенности
ширина скашивания ножом: 25.5 см см
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
0.003401
Топливный бак, л
1
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
42
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Развернуть
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Бензиновый триммер PATRIOT PT 545 XT 1+1 250106221 применяется для скашивания сухостоя, жесткой травы, небольших кустарников. Оснащен передовой системой антивибрации, что гарантирует комфорт при эксплуатации. Велосипедная рукоятка способствует точному ведению инструмента. Ранцевый ремень служит для удобства при длительной работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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