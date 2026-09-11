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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П

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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 1
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 2
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 3
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 1
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 2
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 3
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475491
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
5

Описание товара Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П

Триммер бензиновый БТР-1300П Ресанта - надежный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать высокую траву и кустарники.



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Отзывы о товаре Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер бензиновый БТР-1300П Ресанта - надежный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать высокую траву и кустарники.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
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Отзывы


Триммер бензиновый Ресанта БТР-1300П - по цене 11540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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