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Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T

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Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 1
Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 2
Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 1
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 2
  • Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306180
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Характеристики

Бренд
Eurolux
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
36х30х26
Вес, кг.
8.12

Описание товара Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T

Триммер бензиновый EUROLUX TR-3000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Как и у всех триммеров этой компании, штанга у данной модификации неразборная. Преимущества: - Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии. - Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения. - Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место. - Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать. - Управление триммером расположено прямо на рукоятке. Внимание: Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла. Необходимо использовать высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов). Пропорция приготовления указывается производителем масла. Если пропорция не указана, то используется 1:40.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Eurolux TR-3000T




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Характеристики
Бренд
Eurolux
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер бензиновый EUROLUX TR-3000T предназначен для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Как и у всех триммеров этой компании, штанга у данной модификации неразборная. Преимущества: - Бензиновый триммер Eurolux обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии. - Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения. - Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место. - Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации позволяет долго работать. - Управление триммером расположено прямо на рукоятке. Внимание: Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла. Необходимо использовать высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов). Пропорция приготовления указывается производителем масла. Если пропорция не указана, то используется 1:40.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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