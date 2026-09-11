Триммер бензиновый Зубр КРБ-490
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
49.3 см3
Обороты двигателя
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468741
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, леска (2 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина скашивания ножом - 25.4 см
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума
100.5
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
49.3 см3
Обороты двигателя
10000
Скорость вращения ножа
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.29х0.11
Вес, кг.
9.43
Описание товара Триммер бензиновый Зубр КРБ-490
Незаменимым помощником в делах по уходу за садовым участком. С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, леска (2 мм), нож, плечевой ремень
Особенности
ширина скашивания ножом - 25.4 см
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Уровень шума
100.5
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
49.3 см3
Обороты двигателя
10000
Развернуть
Скорость вращения ножа
10000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Незаменимым помощником в делах по уходу за садовым участком. С её помощью можно легко и уверенно работать в самых стесненных условиях. Мощный двигатель позволяет, практически не прикладывая никаких усилий, подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Триммер бензиновый Зубр КРБ-490 - по цене 8440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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